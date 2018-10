Kovář v zámoří ještě zůstává. Útočníka vyzkouší na farmě Boston

S informací přišel server hokej.cz. „Boston má o Honzu zájem, ale lidé z vedení ho chtějí vidět hrát. Delší dobu neabsolvoval zápasy, nějakou dobu se ani nedostal na led. Potřebuje potrénovat a znovu se dostat do formy. Se situací je srozuměn, na farmu jde s tím, že se popere o první tým,“ vysvětluje Kovářův agent Vladimír Vůjtek mladší ze společnosti Eurohockey Services.

Kovář podepsal s Islanders v létě smlouvu na jeden rok za dva miliony dolarů, jenže po čtyřech zápasech a dvou bodech v přípravě skončil na listině bezpodmínečně volných hráčů. Oficiálně měl putovat na farmu, jenže to se nestalo.

„V médiích bylo prezentováno, že odmítl přesun na farmu Islanders. Ale to není pravda. Honza byl připraven tam jít a bojovat. V klubu mu ovšem řekli, že chtějí hrát mladší útočníky. Na farmě může nastupovat pět starších, klub jich měl šest. A Honza byl sedmý. Když se nedostal do prvního týmu, nechtěl to hned zabalit a odletět do Evropy,“ vysvětluje jeho agent.

Podle něj měl Kovář také spoustu nabídek z Evropy, které ale odmítl. „Telefonů byla spousta, i od nejlepších ruských klubů. Zatím to ovšem není aktuální. Teď se přesouvá do Providence, kde se připojí k týmu a bude pracovat na tom, aby se co nejdřív představil v utkáních,“ říká Vůjtek

V KHL Kovář sehrál v základní části 285 zápasů, ve kterých nasbíral 286 bodů za 97 branek a 189 asistencí. Dalších 91 bodů za 32 tref a 59 přihrávek si připsal v 83 utkáních play off. Na světových šampionátech si Kovář připsal v 42 duelech 19 bodů za šest gólů a 13 asistencí. V šesti duelech na olympiádě zaznamenal tři branky a dvě přihrávky.

Na bostonské farmě se Kovář potká s obráncem Jakubem Zbořilem a brankářem Danem Vladařem.