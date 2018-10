Kovářův agent: Prioritou zůstává zámoří. Ve hře jsou i další týmy

Hokej

Zvětšit fotografii Jan Kovář nastoupil za New York Islanders ke čtyřem přípravným duelům. | foto: AP

dnes 13:59

Poté, co se český útočník Jan Kovář neprobojoval do prvního týmu New York Islanders a nehlásil se ani na farmě v Bridgeportu, vyrojilo se kolem situace hokejového reprezentanta spoustu otázek. Opravdu skončí za oceánem tak rychle? Je ve hře návrat do KHL? „Prioritou zůstává zámoří, v tom máme jasno,“ říká hráčův agent Michal Sivek pro iDNES.cz.

Po skončení přípravného kempu Islanders, během něhož si Kovář ve čtyřech utkáních připsal gól a asistenci, poslal klub českého forvarda společně s bekem Devonem Toewsem do záložního celku Sound Tigers. Zatímco Toews se na farmě hlásil, Kováře se v Bridgeportu nedočkali. Novinář Arthur Staple z webu The Athletic na svém twitterovém účtu uvedl, že si Kovář vzal čas na rozmyšlenou, aby se rozhodl, jaký bude další krok jeho kariéry za oceánem. To potvrdil hráčský agent Michal Sivek, jenž Kováře zastupuje. Kovář se nehlásil na farmě Islanders. Kam spěje jeho zámořská mise? „Říct můžu jen to, že momentálně celou situaci stále řešíme. Ale Honzovou prioritou zůstává zámořské angažmá,“ odmítl Sivek spekulace o návratu do KHL. „V New Yorku to s NHL nevyšlo, takže hledáme další možné varianty.“

Kdy bude o pokračování Kovářova angažmá jasno? „Rozhodne se v nejbližších dnech,“ odhaduje Sivek. Podle zámořských médií bylo už v přípravném kempu Islanders na Kováře nahlíženo jako na hráče, který ještě potřebuje přivyknout hokeji v Severní Americe. Písecký rodák měl údajně přidat hlavně v defenzivní činnosti. Tím spíš, když se s hráčem nepočítá do elitní formace a na přesilovky. 28letý centr se po pětiletém působení v ruském Magnitogorsku vydal bojovat o místo v NHL. S Islanders podepsal roční jednocestný kontrakt na 2 miliony dolarů, který mu měl stejný příjem zaručit i v případě odeslání na farmu, k němuž také nakonec došlo.