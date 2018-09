Bude Kovář kouzlit i v zámoří? Na jeho cestě se zadrhli i slavnější Češi

„Zkušení“ nováčci v zámoří Lukáš Radil (28 let) - Snaží se prosadit v San Jose, které ho poslalo do AHL. V noci na středu se reprezentační útočník opět připojil k Sharks a proti Calgary měl 1+1. David Kaše (21) - V roce 2015 ho draftovala Philadelphia, on zůstal v Chomutově. Loni byl ve švédské Moře. V týmu Flyers nesetrval, sezonu začne útočník na farmě. Michal Moravčík (23) - Po MS v Dánsku si ho vybral Montreal, za který odehrál bek dva přípravné mače. Po nich putoval na farmu. David Sklenička (21) - Totožný příběh jako u parťáka Moravčíka. Jen s rozdílem, že za Canadiens v přípravě nastoupil explzeňský bek pouze jednou. Lukáš Radil Michal Moravčík Pavel Francouz Libor Šulák Filip Pyrochta (22) - Ofenzivní obránce v Nashvillu nepřesvědčil. I on putoval na farmu do Milwaukee. Miroslav Svoboda (23) - Také mladý gólman si flek u prvního týmu Predators nezajistil. Na rozdíl od Pyrochty ani nenastoupil v přípravném mači. Pavel Francouz (28) - Ví, že potřebuje ultrazázrak, aby se podíval do NHL. V hierarchii Colorada je brankářem číslo tři. Při premiéře v přípravě však vychytal výhru. Libor Šulák (24) - Loni se upsal Detroitu, ale obratem zamířil do Lahti. Letos by se vlasatý bek mohl dostat do týmu NHL. V přípravných zápasech dostává velký prostor.