Anabáze v NHL? Nic moc, nezastírá Kovář. V Plzni možná zůstane

Po necelých dvou hodinách se hokejový útočník Jan Kovář opřel na ledě o hokejku a odpovídal hloučku novinářů, kteří se „sešikovali“ u mantinelu. „Pár dnů jsem nebyl na ledě, byl jsem nejdřív trošku zavařený. Ale v pátek v Litvínově bych měl nastoupit a doufám, že klukům pomůžu,“ líčil 28letý Kovář.

Poté, co se mu rozplynul sen o NHL, se rozhodl vrátit do klubu, který ho katapultoval mezi světovou špičku. Zatím na měsíc...

Proč právě Plzeň?

Nabídek bylo a je docela dost. Ale už při té misi v zámoří jsem měl v hlavě, že když nevyjde NHL, chci minimálně začít hrát v Plzni. Sezona mi vlastně ještě pořádně nezačala, o to víc se těším.

Je šance, že byste zůstal v extralize až do konce sezony?

Uvidíme po pár zápasech, jak to bude vypadat. Pak si určitě sedneme s Martinem (Strakou) a domluvíme se, co bude dál. Záleží, jak se rozhodnu. Zatím chci být tady, určitě minimálně do Vánoc. A zatím jsem v hlavě nastavený tak, že by to mohlo být i déle. Ale nechávám tam nějaká otevřená vrátka.

Teď to berete jako návrat domů, nebo jako splátku dluhu za to, kam jste se z Plzně odrazil?

Pro mě je to hlavně návrat domů. V tuhle chvíli víc než pocit, že mám něco vrátit. Ale i ten v sobě mám, jsem Plzni strašně vděčný, kam mě posunula, mohl jsem hrát báječných pět let v zahraničí. Teď jsem od začátku sezony nepatřil do žádného týmu a nechtěl dál sedět na kufrech a čekat, co bude.

Dá se v jedné větě shrnout anabáze v Americe?

V jedné větě? Nic moc... Těžko se o tom mluví. Nevyšlo to, ale jsem zdravý a v plné síle.

Psalo se, kolik jste NHL obětoval. V létě na sobě dřel, výrazně zhubl. Může se to teď zúročit?

Já nevím... Těžko to můžete hodnotit, když nemáte tu porci minut v zápase na ledě. Ale doufám, že jsem na tom dobře, trénoval jsem dost a věřím, že se to zúročí.

Mrzí, že jste nemohl ukázat alespoň v jednom utkání za Boston, co ve vás je?

Samozřejmě, že mrzí. Ale to se stává. To poznají v práci i jiní, že člověk moc chce, ale šance nepřijde. Je mi to líto, ale i tak budu vzpomínat jen v dobrém. Dá se říci, že mi to otevřelo oči. A teď zpět do práce.

To čekání muselo být složité...

Strašně. Já byl rád, že už se to rozlousklo. Bylo to dlouhé, pořád ano a ne... Když už jsem měl sbaleno na letadlo, volal agent, ať ještě počkám, že si v Bostonu znovu sednou a budou mě řešit. Na hlavu to bylo těžké.

Jste zahořklý, ztratil jste trošku chuť do hokeje?

To vůbec! Naopak. A nemám být na co naštvaný, jen sám na sebe. Je to tak, jak to je, teď jsem v Plzni a tomu podřídím všechno.

Když se ohlédnete, je něco, co si zpětně vyčítáte? Třeba to, zda jste měl jít do Ameriky dřív?

Nic si nevyčítám, neměl jsem příležitost odejít do Ameriky dřív. Až teď. Využil jsem toho, udělal pro NHL všechno. Nevyšlo to, tak to prostě je. Život nejsou jen výhry.

Co čekáte od extraligy?

Mám z ní velký respekt. Je to už šestý rok, co jsem z ní pryč. Moc o ní nevím, i když nějaký přehled samozřejmě mám. Je mi jasné, že to nebude nic lehkého.

Měl jste hned jasno, že chcete nastoupit co nejdříve?

Těším se hodně. Shodou okolností můj první zápas za Plzeň byl také v Litvínově a vyhráli jsme. Byl bych hodně rád, kdyby se v pátek historie opakovala. V Litvínově je klasický český zimáček, i na to se těším. Ale zase to nechci všechno příliš zveličovat, být rozjásaný.

Proč?

Je to o tom, jak budu makat a jak mi to půjde. Čeká se, že budu okamžitě posilou, ale vůbec si nemyslím, že extraliga má nízkou úroveň.

Vrací se velká jména. Tomáš Plekanec je v Brně, Tomáš Kundrátek míří do Třince, teď vy...

Je to fajn. Zrovna v Litvínově jsou teď spolu Kuba Petružálek s Lukášem Kašparem. Pro extraligu je to jen dobře. Dřív se vraceli kluci z NHL, teď se vrací alespoň z dobrých soutěží v Evropě. A pro ligu a pro fanoušky je to plus.

Když jste se v Plzni rozhlédl, kolik lidí tady ještě zůstalo z mistrovské sezony 2012/13?

No, spíš jsou kluci ve vedení, nebo trenéři – Martin Straka, Jarda Špaček, Jirka Hanzlík. S Krácou (Kracíkem) jsem hrál ještě před tou mistrovskou sezonou, v ní tu byl do Vánoc Milan Gulaš. A samozřejmě, pořád tu válí Krtek (Kratěna).

Měl jste o Plzni přehled?

Já se tady vyskytoval průběžně, kluky sledoval. Jsem v obraze. Věřím, že rychle zapadnu.

Kvůli trestu v pátek v Litvínově nemůže nastoupit kapitán Milan Gulaš, jinak vás ale trenéři budou chtít vidět v jedné formaci, ne?

Je škoda, že nemůže hrát. Uvidíme, jak ten zápas bude vypadat a jestli spolu nastoupíme v neděli proti Varům. Je před námi těžký víkend, kdy se podíváme pravdě do očí. Máme týmy v tabulce okolo nás. Ukáže se, jestli máme na to pohybovat se v tabulce nahoře, nebo zůstaneme spíš dole. A u sebe hlavně doufám, že se budu rychle zlepšovat.

Ještě perlička, David Pastrňák se u vás prý inspiroval v zahnutí čepele. Možná proto mu to teď v Bostonu tak pálí.

Přesně! Já mu už před časem říkal, že by z toho pár procent mohlo kápnout. Po mistrovství světa 2016 v Moskvě si vzal moji hokejku a ten záhyb se mu líbil. No, a od té doby to tam začal sypat!

Takže jeho hokejka by mohla dostat název „Kovář“?

Já myslím, že to bude pořád Pastrňák.