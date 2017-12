Vyléčí Spartu? Chci být brankářskou jedničkou, věří si Slovák Laco

Pražský klub hledá jistotu v brankovišti.

Tak naléhavě, že v úvodu prosince zkoušel českobudějovickou naději Petra Kváču.

Vlastní gólmani Spartě nestačili. Ani Fin Sami Aittokallio, ani opěvovaný talent David Honzík totiž zatím o svých kvalitách zcela nepřesvědčili.

A byť se první z nich poslední dobou zvedá, v paměti sparťanských fanoušků jistě zůstává nedávný krach s Jihlavou.

Dukla, poslední mužstvo extraligy, vyhnalo Aittokallia na střídačku. Dva dny poté sportovní manažer Michal Broš, který si posilu ze země tisíce jezer vyhlédl v Kärpätu Oulu, kde sám hrával, povolal Kváču.

Zároveň ale hledal dlouhodobější řešení.

Spekulovalo se o tom, že přivede Marka Mazance, případně Marka Langhamera, nakonec Broš vsadil na Slováka Laca.

„Už delší dobu jsme se snažili zvýšit konkurenci na brankářském postu a nyní se nám konečně podařilo získat kvalitního a zkušeného brankáře,“ řekl pro klubový web.

A Laco se příležitosti vyléčit sparťanské neduhy nebojí. Naopak, na výzvu se těší. Rád opouští Chomutov, u Pirátů už byl nespokojený.

„Já jsem dal najevo, že tam nejsem s určitými věcmi spokojený. Nakonec to dopadlo tak, že se kluby dohodly na výměně. Jedna z věcí také byla, že mi v hlavě tak nějak probíhalo, že by mi změna přišla vhod a mohla by mě nakopnout,“ tvrdí.

V aktuálně devátém týmu nejvyšší domácí soutěže chce vítězit. Na konkurenty Aittokallia a Honzíka se neohlíží.



S jakou motivací přicházíte do Sparty? Chcete se stát jedničkou?

Určitě ano, kdo by nechtěl být brankářem číslo jedna? Jsem tady, abych co nejvíce pomohl mužstvu a abychom s mými dvěma parťáky vytvořili dobrou partu. Věřím, že se nám podaří Spartu pozvednout. To je moje motivace.

Jak se z vašeho pohledu vyvíjela sezona v Chomutově, kde se často skloňovaly finanční trable? Byla pro gólmana náročná?

Sezona v Chomutově až do dnešního dne samozřejmě nebyla ideální. Sice jsme měli velmi dobrý začátek a první čtvrtinu základní části jsme zvládli výborně, ale potom nás doběhly určité věci, které od začátku sezony v klubu nefungovaly, a začali jsme se trápit i hokejově.

Ve Spartě bývá na brankáře velký tlak. Věříte si, že ho ustojíte?

Já si myslím, že tlak je všude. V každém klubu je vždy největší tlak na gólmana, protože u člověka na brankářském postu se vždy chyby hledají nejsnáze. Kvůli tomu je to takové ožehavé místo. S tím je ale třeba se vypořádat.