Snad mě Braňo bude do brány pouštět, říká olomoucký navrátilec Lukáš

„Bylo by fajn už se usadit. Vystřídal jsem mnoho klubů a možná to nakonec byla dobrá cesta, vše má nějaký důvod a proto jsem asi zpátky tady. Není ideální být každý rok jinde, stále bojovat o místo a zvykat si na nové podmínky,“ říká o staronovém angažmá brankář Jan Lukáš.

Do Mory přišel v létě jako čerstvý mistr Slovenska. „Člověku se to už nemusí povést. I když někdo slovenskou ligu zpochybňuje, tak určitou kvalitu bezesporu má,“ říká.

Jak na váš premiérový titul vzpomínáte?

Byl to zážitek, přestože jsem ze začátku byl v pozici, kdy jsem nechytal, a poté přišly zápasy, které nebyly zcela povedené. Postupem času se to ale vystříbřilo a sezona se dotáhla až k titulu. Celé město tím žilo, atmosféra byla skvělá. Celou sezónu jsem si to užíval.

Olomouc – Chomutov (18.00) Olomouc po sérii tří vítězství neskórovala a nebodovala ve Zlíně. I výkonem zaostala za posledními zápasy, což chce dnes (18.00) odčinit doma proti Chomutovu. „Ve třetí třetině už jsme si nevytvořili snad ani šanci. Musíme se z toho poučit. Máme před sebou další zápasy a musíme bojovat, vyhrávat a sbírat body,“ řekl olomoucký brankář Branislav Konrád. Byť ofenzivě Chomutova prospěl příchod rebela Radka Duky, hosté mají z 12 zápasů jen 25 vstřelených branek. „Pořád se potýkáme se špatnou produktivitou,“ ví kouč Vladimír Růžička.

Ve finále jste vedli už 3:0 na zápasy, ale musel rozhodnout až sedmý duel. Přepadaly vás myšlenky na další stříbro, které už máte z české ligy, rakouské EBEL i z ruské KHL?

Byl jsem už několikrát druhej, takže jsem chtěl okusit pocit vítězství. Myšlenkami na stříbro jsem se nezaobíral, byl jsem přesvědčený, že vyhrajeme. Celou sezonu naše forma gradovala, chemie uvnitř týmu fungovala, takže jsem jen čekal, kdy finále zlomíme. Přišlo to až v sedmém zápase, ale to někdy v hokeji tak chodí.

Zachytal jste si v Banské Bystrici i Ligu mistrů. Jaký máte na ni názor?

Určitě má kvalitu a budoucnost. Na druhou stranu zejména pro ty menší kluby je to jak časová, tak i finanční zátěž. Týmům se to začíná vyplácet až později, když už postoupí dále v soutěži. Švédské, německé, ale i české bohatší týmy na to mají finance a berou to jako zpestření. Pro týmy řekněme takové „B“ kategorie je jen dobře, že vidí rozdíly mezi kluby a hráči. Ze sportovního pohledu je to přínos, ale zátěž pro klub je enormní.

Měl jste nabídky od více klubů, proč vyhrála olomoucká?

Roli hrály drobnosti. Dal jsem si dohromady více menších faktorů a viděl jsem v Olomouci šanci a určitou vidinu. Zájem byl jak od klubu, tak i ode mě, abych tady působil.

Přitom nebude lehké se prosadit přes jedničku minulých let Branislava Konráda…

Je to tak, ale počítal jsem s tím. Nikde není napsané, že člověk kam přijde, tam bude chytat. Každý klub má dva kvalitní gólmany a nehraje se na jedničku a dvojku. O tom, kdo chytá, rozhoduje aktuální forma. Braňo je stálice a formu si drží dlouhodobě, což pro mě je výzva. Snad mě tam bude pouštět a já naopak ukážu, že o pozici mám zájem a týmu dokážu pomoci.

Zatím vás do brány pustil dvakrát. Čekal jste, že odchytáte více zápasů?

Soutěž je stále na začátku a může se toho stát ještě hodně. Momentálně začal Braňo chytat a zápasy odchytal kvalitně. Když jsem tam šel já, tak jsme dvakrát prohráli. Beru to tak, jak to je. Za týden to může být úplně jinak.

Ve dvou zápasech v Hradci Králové a Liberci jste dostal celkem osm gólů. Udělalo to něco s vaší psychikou?

Asi nic, ty zápasy byly diametrálně odlišné. Nehráli jsme úplně zle, ale góly tam prostě napadaly, ale to bych zas tak neřešil. Dívám se dopředu a snažím se odpíchnout od dobrých věcí, které tam také byly.