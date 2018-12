Myšák vypustí Kanadu. Musí taky odpočívat, zavelel Litvínov

„Zůstane v Litvínově a bude nadále nastupovat za nás v extralize,“ řekl na klubovém webu Jiří Šlégr, generální ředitel Vervy. „Je mu šestnáct a má za sebou náročný program. Nastupoval k těžkým zápasům v extralize, za juniory, za reprezentaci U17 i U18. V Kanadě byl už se sedmnáctkou, teď by tam letěl zase a mistrovství světa do 20 let se odehraje rovněž v Kanadě, což je pro hráče náročné i vzhledem k časovým posunům. Chceme Honzovi dopřát trochu klidu od neustálého cestování.“

World Junior A Challenge hostí Bonnywille v provincii Alberta od neděle až do půlky prosince. A šampionát dvacítek vypukne tradičně koncem roku.

„Pro Honzův rozvoj bude lepší, když zůstane v klubu, o reprezentační přestávce si trochu odpočine a po ní bude opět nastupovat ke kvalitním zápasům v extralize. Trenéři dvacítky vědí, jaké má kvality pro případnou nominaci na mistrovství světa,“ řekl Šlégr. Zatím je Myšák vedený mezi náhradníky.

V extralize má bilanci 21 zápasů, 2 góly, 2 asistence. Po příchodu Kašpara z Komety se propadl z druhého do třetího útoku, v průměru stráví na ledě 11 minut a 11 vteřin.