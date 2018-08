Talent Myšák může trumfnout Reichela. Litvínov je nejvíc, říká

„Tohle léto jsem si celkem máknul, jsem připravený. A udělám všechno, abych se dostal do sestavy,“ mluví gymnazista odhodlaně.

Překonal byste Reichela. Co by to pro vás znamenalo?

Hodně by mi to lichotilo. Taková legenda! Vždyť jeho dres visí pod stropem. Netrénoval mě, ale párkrát jsem se s ním setkal.

Nejmladší debutanti v hokejovém Litvínově Robert Reichel

16 let, 2 měsíce, 27 dní

Martin Tůma

16 let, 3 měsíce a 16 dní

Ondřej Weissmann

16 let a 4 měsíce

Martin Škoula

16 let a 5 měsíců Zdroj: mladez.hokej-litvinov.cz

Víte, že můžete být nejmladším debutantem Vervy?

Bylo by to hezké. Ale můj cíl je, že zítra je další den a musím ho odmakat jako dnešek.

Jaké bylo v létě naskočit do áčka?

Byl jsem zvyklý na juniorský hokej, kde to bylo pomalejší, tady mám míň času na přemýšlení. Všechno je rychlejší. Mám míň šancí na zápas, ale baví mě to víc. Extraliga je nejvíc, co v Česku je. Jsem nadšený.

Zvládáte to fyzicky?

Vydržím, ale spíš jsem potřeboval nabrat svaly, sílu.

Povedlo se?

Zvedal jsem činky s kondičním trenérem Ondrou Ježkem. Nedával mi nálože jako ostatním klukům, ale snažil jsem se jet s nimi, zesílil jsem. Ze začátku jsem dělal jen techniku, nakonec jsem se posunul, že zvedám o deset dvacet kilo víc.

Mluví se o vás jako o velkém talentu. Stresuje vás to očekávání?

Zkouším to neposlouchat. Každý den mám svůj cíl a naplňuji ho. Vím, že se můžu pořád zlepšovat. Tyhle chvály mě bohužel posadí na hrušku, ale snažím se tam nebýt.

Proč volíte litvínovskou cestu?

Mohl jsem do ciziny, ale tohle je nejvíc. Vždycky jsem chtěl hrát v Litvínově. Můj brácha šel do zámoří, já tu možnost měl taky, ale teď prožívám svůj sen. A chci tady zůstat. Narodil jsem se tu, naučili mě tady hrát hokej a můžu ukázat, že v Litvínově pořád patříme k nejlepším.

Vysnil jste si taky, že si zahrajete s Hüblem a Lukešem. A trenéři vás k nim zařadili.

Jako dítě jsem na ně koukal. Teď mi skvěle radí. A když je poslechnu, všechno se povede. Nikde na světě by mě to neposunulo tolik jako s nimi. I kdybych k nim nakonec nezapadl, zkušenost je to skvělá.

Nechtěl jste jim vykat? Jsou o dvě dekády starší.

Měl jsem tu tendenci. Ale většina lidí, co si zažila nástup v mládí do A-týmu, mi radila nevykat.

Loni jste prošel týmy do 16, 18 i 20 let, teď áčko. Jste překvapený, jak to zvládáte?

Jde to fofrem, ale když takhle budu makat dál, můžu hrát kdekoli. Koukám na všechny mladé, co naskočili do extraligy jako třeba Nečas, přeju jim to a snažím se být jako oni.

Jaké jsou vaše plusy a minusy?

Umím se přizpůsobit jakýmkoli pravidlům i hře, umím dávat góly. Potřebuji si zvyknout na rychlý hokej. Je to otázka času, zvládnu to.

Máte číslo 20. Je oblíbené?

Zbylo. Chtěl bych devatenáctku, jenže nemůžu, patřila Jirkovi Šlégrovi a je vyvěšená pod stropem. Kdyby extraliga vyšla, vzal bych si 91.

Táta je doktor, máma taky, vy jste o tom neuvažoval?

Když jsem byl malý, tak ano. Ale když slyším, co rodiče probírají, neláká mě to. Různé pacienty, samé latinské názvy, nerozumím tomu.