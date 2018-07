Žádné moře. Hokejista Ordoš vyráží do Wimbledonu

dnes 9:27

Výlet do Londýna a návštěva slavného tenisového turnaje ve Wimbledonu. Liberecký hokejový útočník Jan Ordoš si na volné dny naplánoval program ve velkoměstě, nikoliv na mořské pláži. „Bude to jen taková krátká oddychovka. A potom zpět do práce!“ říká 21letý hráč, který to už dotáhl i do reprezentace.