Rutta, rozhodčí, Kämpf, gól. Po kuriózní akci rozsekal brankář hůl

Nechtěná souhra exchomutovských hokejistů s rozhodčím se přihodila necelých pět minut před koncem třetí třetiny, když si hosté z Tampy hlídali pohodlné vedení 5:1.

28letý Rutta přejel půlicí čáru a podél mantinelu chtěl nahodit kotouč. Jeho úmysl vytušil i čárový arbitr, jenž se snažil nadskočit.

Při výskoku se však letící puk odrazil od jeho brusle přímo do jízdy Kämpfovi. Rozhozená obrana Tampy nemohla včas zareagovat a mladý Čech si z ideální pozice zapsal první trefu v sezoně.

Podívejte se na Kämpfův gól:

A poklidný závěr rozhodnutého mače dostal nečekanou zápletku...

Kuriózní moment vytočil překonaného gólmana. Louis Domingue po inkasovaném gólu rozštípal hokejku o brankovou konstrukci, za nesportovní chování vyfasoval dvouminutový trest.

Domácí Schmalz přesilovku využil a Chicago snížilo na rozdíl dvou branek. Vítězství 6:3 pojistil Tampě až trefou do prázdné brány Callahan.

Byla to jako dokonalá bouře, řekl kouč po rekordní smršti střel

Zasloužené body pro Lightning, chtělo by se dodat. Tampa totiž v utkání vytvořila rekord NHL v počtu vyprodukovaných střel za jedinou třetinu.

Hosté vyslali na chicagského Cama Warda ve druhé dvacetiminutovce 33 střel! Žádný jiný tým od sezony 1997/1998, kdy se počty pokusů v jednotlivých třetinách staly oficiální statistikou NHL, takovou salvu ran nevyprodukoval.

„Pálili jsme tak, že pod námi tál led,“ špásoval útočník Tampy Yanni Gourde. „Když jsem přišel po druhé třetině do kabiny, jen jsem řekl: Panebože, to jsme měli tolik střel?“ žasl i kouč Jon Cooper. „Bylo to jako dokonalá bouře,“ dodával kouč, jehož mančaft ve druhé třetině přestřílel soupeře 33:6. Z neuvěřitelné převahy vytěžila Tampa tři góly.

Celkově tým, v němž si stabilní pozici ve druhém útoku drží český útočník Ondřej Palát, ovládl zápas poměrem 55:36 na střely.

O vítězství se však v závěru po kombinaci Rutta - rozhodčí - Kämpf musel strachovat.