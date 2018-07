Vítkovická posila Schleiss: Je tady potenciál, jsem spokojený

Přišel z Plzně, se kterou i přes svůj mladý věk získal mistrovský titul a v uplynulé sezoně po Prezidentském poháru pro vítěze základní části extraligy i bronzovou medaili. Ve sbírání úspěchů chce dravý forvard Jan Schleiss pokračovat i ve vítkovických barvách.

„Vítkovice mají velký potenciál, i to byl jeden z důvodů, proč jsem tady,“ konstatoval Schleiss.

Klub oznámil váš příchod na začátku května, máte tedy za sebou dva měsíce v Ostravě. Co říkáte na nové prostředí? Už jste si zvykl?

Zatím jsem nadšený, je to super. Kluci v týmu jsou dobří, i celkově, co se týká klubu, je to parádní, takže zatím si nemůžu stěžovat.

A co samotné město? Už jste si našel čas na prohlídku? Oslovilo vás?

Dobrý je střed města, líbí se mi tu, jsem spokojený.

S Vítkovicemi zatím jen trénujete. Jsou nějaké rozdíly oproti přípravě v Plzni?

Poznávám samé novější metody a musím říct, že jsem spokojený. Tréninky jsou tu opravdu dobré.

Fanoušci se těšili, že vás uvidí v akci na Arrows festu, jenže exhibici s baseballisty z Arrows a hráči amerického fotbalu z Ostrava Steelers jste absolvoval jen v civilu na střídačce. Proč?

Ještě nemůžu běhat, mám nějaké drobnější zranění z přípravy, takže jsem svoje věci půjčil klukům, ať si zahrají... (úsměv)

A nenudil jste se?

Vůbec. Je super, že jsme se všichni sešli, byla to hezká akce, výborně připravená, líbilo se nám to.

Do začátku vaší sezony je ještě daleko, ale přesto – co od ní očekáváte?Určitě musíme do play off, pak chceme jít po jednotlivých krůčcích. Dál a dál.