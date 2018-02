Benátky proti Jágrovi v Liberci? Někteří nadávají, přiznávají v klubu

Dnes se vše změní. Utkání Benátek s Kladnem bude stoprocentně nejsledovanější sportovní událostí v republice. Prsty v tom mají dvě legendy, kamarádi Jaromír Jágr s Petrem Nedvědem, kteří se proti sobě postaví jako soupeři. Pro slavnou 68 to bude první střetnutí za kladenské Rytíře po návratu ze zámoří, Nedvěd rychle zareagoval a zahraje si za Benátky.

Rázem je z toho hokejová pecka jako hrom, jenže Benátky jako město tenhle speciální duel nakonec nezažijí, protože byl kvůli větší kapacitě stadionu přesunut do Liberce. Začátek zápasu: 17.30.

„Tak to víte, jsou na to různé pohledy, někteří místní lidé nadávají, změna haly se jim nelíbí,“ přiznal Jan Slivka, sportovní ředitel klubu z Benátek nad Jizerou.

Bude to pro benátecký tým největší zápas v jeho historii?

Bavíme se tu o dvou obrovských ikonách českého i světového hokeje, takže z tohoto pohledu ano. Ale pokud vezmu sportovní stránku, tak máme v první lize za sebou určitě hodnotnější zápasy, třeba derby s Mladou Boleslaví nebo bitvy proti Českým Budějovicím. Nebo když Benátky kdysi před vyprodanou halou porazily Olomouc s Jirkou Dopitou, bylo to také skvělé, i když tenkrát jsem tu ještě nepracoval.

I když se nebude bojovat v Benátkách, nýbrž v Liberci, budete domácím týmem. Jakou čekáte návštěvu?

Odhaduju, že přijde okolo šesti tisíc diváků (zápas je už vyprodaný). Pro naše kluky to bude obrovská událost, před tolika fanoušky si moc nezahrají. Naše hala má kapacitu pro 1 700 diváků, liberecká arena pro 7 500. To je velký rozdíl a z tohoto pohledu je přesunutí zápasu pochopitelné, protože zájem lidí je značný.

Připustil jste, že někteří fanoušci Benátek byli kvůli přestěhování zápasu naštvaní. Ale zasloužili by si vůbec takový zápas, když jich běžně dorazí na tribuny jen okolo dvou stovek?

To bych radši nekomentoval, i když otázka je to správná. Na druhou stranu, ona ta cifra vypadá jako hodně nízká, ale když přihlédneme k tomu, jak malým jsou Benátky městem, může být ten pohled o něco jiný.

Budete nějakým procentem participovat na zisku ze vstupného?

Celá režie jde za Libercem, který je pro nás spřáteleným klubem, jsme jeho farmou. Liberec zajišťuje pořadatelskou i zdravotní službu, platí i autobusy pro fanoušky, kompletně se o zápas postará. My přijedeme, odehrajeme utkání a odjedeme. Tudíž zisk ze vstupného připadne Liberci.

Budete mít jako benátecký klub nějaké zvláštní požadavky?

Jasně, Liberec nám ve všem vyjde vstříc. Poskytne nám VIP prostory pro naše partnery, na kostce se budou promítat naše reklamy.

Půjde o utkání profesionální soutěže. Nestane se z něj při účasti Jágra s Nedvědem trochu exhibice?

Může se to tak jevit. Ale nemyslím si, že oba odehrají úplně celý zápas. Lidi je uvidí, zatleskají a pak se bude hrát normálně.

Nechystá se nějaká speciální režie? Třeba že by se Jágr s Nedvědem proti sobě postavili na úvodní buly?

Tyhle podrobnosti se teprve budou ladit. Je možné, že k něčemu takovému dojde. Jisté je, že Petr Nedvěd bude v utkání kapitánem Benátek.

Budete udílet hráčům nějaké speciální pokyny? Třeba: Chlapi neblázněte, ať se Jardovi Jágrovi nic nestane...

Nemyslím si, že je hráčům potřeba něco říkat. Oni to vědí, jsou to inteligentní kluci. Nikdo se tam nepůjde poprat. Jakékoliv zranění v takovém zápase, to by bylo špatné.

Byl váš klub tento týden v kontaktu s Petrem Nedvědem, nebo se uvidíte až před zápasem?

Asi to druhé.

Takže s Benátkami neabsolvoval ani jeden trénink?

Tihle páni hokejisti jsou někde jinde. Možná dorazí na předzápasové rozbruslení a zkontroluje si, jestli má dobře nabroušené brusle. (úsměv)