Šmarda: Prý bych měl oprášit výstroj a jít bránit. Kdysi Jágra vymazal

Do té doby téměř neznámého borce, který slavného útočníka vymazal z ledu. Kladno si odvezlo debakl 0:5.

„Se mnou taky budete chtít mluvit, když jsem tady vůbec nic nepředvedl?“ ptala se před třinácti a půl lety v Jihlavě legendární „osmašedesátka“, která se ten říjnový večer zapsala do statistik jen vyloučením za vzájemnou potyčku právě se svým zápasovým stínem Šmardou.

„Odvedl skvělou práci, ani jsem si neškrtl. Tak jsem mu musel dát aspoň takhle najevo, že jsem tady byl,“ pravil se svým typickým humorem Jágr.

Bude se už jen dívat

Teď se na Vysočinu chystá po více než deseti letech s Kladnem znovu. Hrát zřejmě v úterním úvodním barážovém utkání kvůli zranění nebude, ale rozhodně je součástí týmu.

„Už jsem od pár známých slyšel, že bych měl oprášit výstroj a jít ho zase ubránit,“ smál se Šmarda. „Podívat se samozřejmě na zápas půjdu. Už taky proto, že ačkoli jsem o osm let mladší, tak zatímco já už více než deset let nehraju, Jarda Jágr se stále snaží udržovat ve hře,“ dodal brzy osmatřicetiletý rodák z Jihlavy, který se už pár let věnuje bio farmaření.

Připomenout se osobně slavnému hokejistovi prý v plánu rozhodně nemá. „Tehdy se sice o tom zápase psalo všude, ale já myslím, že Jarda dneska už absolutně netuší, že někdy byl v Jihlavě nějaký Šmarda,“ měl jasno.

V sezoně, o níž je řeč, tehdy Dukla extraligovou příslušnost nakonec neuhájila. Po základní části skončila beznadějně poslední a zpátky do první ligy ji následně poslaly v baráži České Budějovice.

Jihlava - Kladno Sledujte od 17 hodin online.

Letos sice odehrála Jihlava v elitní soutěži výrazně důstojnější roli, nicméně baráž hraje stejně.

„A nebude to mít vůbec jednoduché. Například Karlovy Vary dávají po celou sezonu jasně najevo, že se chtějí do extraligy vrátit, a Litvínov se až na některé výjimky pohybuje dlouhodobě dole, takže má v boji o záchranu hodně zkušeností. No a Kladno mě překvapilo, jak v play off začalo hrát,“ pustil se do rozebírání jihlavských šancí Šmarda.

Podle něj je situace hodně vážná. „Moc lidí si to asi neuvědomuje, ale pokud by se spadlo, měla by Dukla velké problémy. Většina hráčů je najatých a mladí a šikovní Jihlaváci nebudou chtít první ligu hrát. Když si to spočítáme, tak by nám zůstali jen Čachotský a Zeman,“ zamýšlel se bývalý bek Dukly.

„Já jsem sice kritikem jihlavského hokeje, na druhou stranu už stál všechny strašně moc peněz na úkor dalšího. A případným sestupem by jen tak někam spadly. Z dlouhodobé investice bych si tedy přál, aby Dukla v extralize zůstala,“ dodal Šmarda.