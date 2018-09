Mohl jsem ukázat víc, řekl brněnský bek Štencel o reprezentaci

V pátek už Štencel stál na modré čáře v barvách Komety Brno při prvním utkání Ligy mistrů v běloruském Grodnu. Vidět byl i tam; přesně v polovině zápasu vyrovnával na 2:2. Český mistr ale prohrál 2:4.

Ostravského rodáka v dresu Brna čeká zajímavá sezona. Je mezi těmi, kteří by se měli objevovat na přesilovkách, směřuje k místu v základní sestavě. Reprezentační zkušenost, byť „jen“ srpnová a bez přípravného zápasu, to dokresluje.

„Intenzita tréninku byla podobná jako v klubu,“ přibližuje dění na soustředění Štencel. „Trenéři měli vizi, že by chtěli navazovat na práci v klubech, aby hráči v důležité fázi přípravy nebyli bez tréninku, jaký potřebují. Připravovali jsme se dvoufázově, ráno byl led a posilovna, odpoledne herní činnosti. Všechno s bruslením v tempu. Bojovalo se o místa, nikdo se nešetřil,“ hlásil Štencel.

Došlo i na zápas v rámci pozvaných hráčů, rozdělených do týmů Čech a Moravy. Tam si Štencel užil odvrácenou stránku celé akce, Morava prohrála vysoko 3:10.

„Těsně jsme to nedotáhli na remízu,“ loupl pohledem zadák Komety. „Nehrálo se celých šedesát minut pět na pět, za faul byl nájezd, skóre naskákalo, nějak nám to tam napadalo,“ vracel se Štencel k modelovanému utkání.

Nejen proto, že se neutkali dva soupeři, ale vlastně kolegové, to nebyl zápas se vším všudy. Hráči měli výslovně zakázáno chodit do vyostřených fyzických kontaktů, jakých by se v bojích o body nejspíš nevyvarovali. V Přerově to ale nebylo žádoucí; jednak se tam možná tvořil tým, který v sezoně bude objíždět evropské štace, jednak v srpnu nikde v klubech nestáli o to, aby se jim jejich opory vrátily zraněné.

„Náboj to ale mělo,“ připustil Štencel, že rivalita mezi českou a moravskou polovinou týmu byla znát. „Nejvíc po zápase. Jednak nikdo z nás nechce prohrávat, jednak to bylo proti Čechům, což naštve. Poslouchat v šatně řeči od Čecháčků nebylo příjemné,“ řekl.

A jak zhodnotil svůj vlastní výkon? „Mohl jsem ukázat víc, než se mi podařilo. Možná jsem byl unavený z Brna... Nejhorší to ani tak nebylo, ale ke spokojenosti něco chybělo,“ dodal.