Měním si pozici, oznámil vousáč Růžičkovi. A byl hvězdou zápasu

Vousáč se blýskl gólem a dvěma asistencemi a zařídil nedělní výhru domácích Pirátů 3:1. „Můj první tříbodový zápas v kariéře,“ zářil. „A vzniklo to tak trochu kuriózně.“

Naskočil ve třetí, Vantuchově formaci a místo si během zápasu prohodil s druhým křídlem, tedy s Finem Masi Marjamäkim. „Nastoupil jsem na levasu, ale po 1. třetině jsem to chtěl změnit. Moc jsem toho na levém křídle neodehrál, necítil jsem se tam dobře, bloudil jsem,“ líčil 28letý forvard. „Masi hrál levaso celý život, byť ne bránící. Přesvědčil jsem trenéra, abych se vrátil na pravaso. A hned ve 2. třetině to tam napadalo.“

Jak přesvědčil Růžičku, který jako kouč dotáhl Česko ke dvěma světovým titulům? „No, my se domluvili v lajně všichni tři, takže nebyla šance, aby z toho uhnul,“ zubil se Stránský. Ale žádná partyzánština to nebyla. „Oznámit jsme mu to museli. V kabině to pak všem řekl, abychom věděli, kdo za koho střídat. Jinak by docházelo ke komplikacím.“

I tohle pomohlo posledním Pirátům k probuzení. Za víkend získali prvních šest bodů a už nejsou na odpis. „Poslední zápasy nám docela sedly, i po taktické stránce vypadají dobře. Snad teď navážeme nějakou šňůru a body se posypou.“

Podle Stránského tým oživily posily. „Hlavně Radek Duda to převzal v kabině, rozproudil nás,“ tvrdí o svérázovi, kterému táhne na čtyřicet. „Hodně povídá, různě nás motivuje, ať negativně, tak pozitivně.“ Nepotřebují v šatně špunty do uší, když Duda spustí? „Někdy jo, ale musíme být ohleduplní a nechat ho v tom. Když to překračuje míru, někdo se ozve, ale zatím to funguje.“