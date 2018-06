Sparta a Olomouc? Nečekám velký rozdíl, říká obránce Švrček

„A teď berte schody po dvou!“ zavelel kouč Olomouce Zdeněk Moták. Z dvaatřicetiletého obránce, který po pěti sezonách ve Spartě přestoupil na Hanou, a tudíž Kruppovy metody nepozná, tekly proudy potu.

„Že bych se mermomocí držel na Spartě, jen abych hrál pod Uwem? Takový opravdu nejsem. V Olomouci jsou taky parádní trenéři. Pan Tomajko byl výborný hokejista, Zdeňka Motáka jsem zase poznal na Spartě. Určitě se nijak nehroutím,“ usmívala se v rozhovoru pro klubový web největší letní posila kohoutů. „A tím máme obranu vyřešenou,“ pochvaluje si Moták vyztužení defenzivy o dalšího poctivce, který nevypustí souboj.

Obrana Mory se sice hemží třicátníky a potřebovala by zrychlit, ale příchod Švrčka by měl být sázkou na prověřenou jistotu. Dobrou volbou. Rodák z nedalekého Přerova navíc v Olomouci působil už před jedenácti lety.

„Jsem osobně velmi rád, že jsem mohl přijít právě sem. De facto je to pro mě staré známé prostředí, před přibližně jednou dekádou jsem zde byl po dvě sezony na hostování z tehdy ještě extraligového Znojma,“ zavzpomínal. „Bylo to pro mě speciální období, v sezoně 2006/2007 šlo pro mě o první větší nakouknutí do chlapského hokeje. Nic na tom nemění ani fakt, že šlo v uvozovkách jen o první ligu.“

I proto se dlouze nerozmýšlel. „V jednu chvíli přišla nabídka z Olomouce a já jsem po ní bez většího čekání skočil. Nechtěl jsem dál žít v nejistotě. Zázemí mám v Přerově, bydlím tam, mám tam rodinu. I kvůli ní jsem chtěl být co nejblíž,“ vypráví s tím, že jinou možnost na stole ani neměl. „Od nikoho jiného jsem nabídku na angažmá nedostal. Ale bylo to celkem logické. Na Spartě nám celkem pozdě oznámili, že chtějí přebudovat tým a s námi už nepočítají. Ostatní kluby už většinou měly v té době osy svých kádrů poskládané, v tomto ohledu jsem to měl jako volný hráč trošku těžší.“

Švrček měl navíc na Spartě smlouvu ještě na příští sezonu, takže se musely doladit podmínky jejího ukončení. „V Praze jsem zažil krásnou část kariéry,“ ohlíží se za pětiletkou v bohatýrské organizaci. „Kromě výborného hokeje jsem mohl žít i v okouzlujícím městě. Ale má hokejová kariéra jde nyní dál. Já osobně neočekávám, že by měl být mezi Olomoucí a Spartou nějaký výrazný skok. Několik kluků tady znám i osobně, takže to pro mě až tak neznámá parta také není.“

V uplynulém ročníku navíc skončila Olomouc před Spartou a došla až do čtvrtfinále. Se Švrčkem by její defenziva měla být ještě nepropustnější.