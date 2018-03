Olomoucký šéf Tomajko: Zase jsme se posunuli, chceme ještě dál

Jak se vám usínalo po posledním zápase sezony?

Šlo to, zklamání bylo jen po zápase.

Protože to byl váš strop?

Já si to nemyslím, mohli jsme hrát ještě trošku líp. Nebyl to strop u všech hráčů. Hráli dobře, ale umíme ještě i líp.

Čekal jste od některých víc?

To ne, takhle bych to nechtěl říct. Hráli opravdu na svoje možnosti, ale myslím si, že ze sebe mohli dostat ještě víc. Ale určitě nehráli špatně. Byl to ten kousíček, který chyběl, abychom zápasy o gól překlopili na svoji stranu.

Vítěze základní části jste i tak potrápili dost.

Určitě. Plzeň, to je obrovská síla, velká jména. Byli jsme jí vyrovnaným soupeřem. Pro klub je to posun dál, protože hrát s takovým soupeřem vyrovnané zápasy v play off je důkaz toho, že se nám hráči zase někam posunuli. A zase by se mohli posunout příští rok. Znovu doufáme, že opět dojde ke zlepšení a pořád to půjde nahoru.

S Plzní jste ve čtvrtfinále vypadli i před dvěma lety 1:4 na zápasy, ale letošní Plzeň je ještě kvalitnější.

Byla silnější a výsledky byly daleko těsnější. Doufám, že to pořád bude mít vzestupnou tendenci.

TRIUMVIRÁT. Olomouc vedou už tři trenéři – Zdeněk Venera, Zdeněk Moták, Jan Tomajko (zleva).

Série se až na jeden zákrok plzeňského Hollwega na Tomáše Houdka obešla bez zbytečných ataků - fyzických i slovních. Hrála se férově, souhlasíte?

Tak by to mělo vypadat. My hráče k tomu vedeme. Přišlo mi to normální. Některá vyjádření v jiných sériích jsme vnímali taky. Je to nešťastné, trošku to play off degraduje. Ale každý má asi jiný názor.

O brankářích série nebyla, oba chytali výborně. Rozhodla zkrátka větší ofenzivní síla Plzně?

Rozhodla, ale my jsme dva zápasy nedali ani gól. To je špatné. Celou sezonu jsme se s tím potýkali. Pro nás jsou tři góly už docela hodně. Bohužel produktivita nás trápila. Plzeň má hráče, jako jsou třeba Milan Gulaš, Tomáš Mertl, Ondra Kratěna, kteří v důležitých momentech góly dají. A my nemáme tak zkušené hráče. Ale doufáme, že jednou je bude mít a že to pak dotáhneme dál.

Progres je však na olomouckých hráčích patrný. Z Knotka či Eberleho se stali kvalitní extraligoví hokejisté. Vnímáte to také tak?

Ano, myslím si to úplně stejně. Chce to prostě postupně. Třeba Honza Knotek udělal obrovský pokrok během tří let, Honza Eberle taky. A to bych mohl jmenovat další, u kterých bylo velké zlepšení. Tohle je dobré, daří se to.

Kdo vás v play off zvlášť potěšil?

Nemyslím si, že by někdo vyloženě vyčníval. Tedy vyčnívali ti, co dávali góly, protože gólů moc nedáváme. Zbyněk Irgl s Davidem Ostřížkem byli produktivní. Ale jinak my nejsme mužstvo, kde by někdo vyčníval. Všichni jsou stejní. Síla mužstva je právě v týmovosti a vyrovnanosti hráčů.

Výkony Ostřížka v play off byly příjemným překvapením. Dal stejně gólů jako za celou základní část...

Je to příslib do další sezony, že důležité zápasy umí odehrát.

Hostování Zbyňka Irgla výměnou za Romana Vlacha ve finále splnilo účel, že?

Pomohl nám i v kabině, přístupem. Jeho příprava na trénink - je to opravdový profesionál. Do mužstva zapadl parádně.

Chcete ho z Třince získat?

Na to teď vůbec nedokážu odpovědět. Otázky kádru budou chtít týden odstup, abychom si to trošku všechno utřídili v hlavě.

Ani odchody neprozradíte?

Řeknu to takhle: oficiálně ještě nic není, něco se samozřejmě vykládá, ale uvidíme během čtrnácti dnů.

Přesto se zeptám na jedno klíčové jméno: udržíte brankáře Branislava Konráda?

Já si myslím, že Braňo tady bude chytat i příští sezonu. Gólman dělá mužstvo a Braňo měl letos zase vynikající sezonu. Je to jeden z hlavních pilířů týmu.

Nebojíte se, že vám ho vyfoukne KHL - zvlášť poté, co Rusko vychytal na olympiádě?

Tohle my až tak nemonitorujeme, to je otázka spíš na něho. Ale věřím tomu, že zůstane.

A hlavní trenér Zdeněk Venera?

Sám nevím. Bude opravdu chvilku trvat, než se to utříbí. Nechci to nyní komentovat. Zdeněk je tady tři roky a dvakrát jsme hráli play off. Minulý rok nám to těsně nevyšlo. Nemůžeme být v žádném případě nespokojeni. Myslím, že by se to tento týden mělo vyřešit.

K řešení toho budete mít víc. I když jste chváleni za defenzivu, obrana vám stárne - Martin Vyrůbalík, Tomáš Houdek, Lukáš Galvas mají 36 let a více. Budete chtít vzadu omladit, zrychlit? Ani šikovný David Škůrek není nejobratnější bruslař.

Nemyslím si, že by hráči ztráceli rychlost. Spíš jde o věk. To si právě budeme muset teďka sednout a popřemýšlet, co by šlo změnit, nebo jestli to nechat. Jsou různé možnosti. Co se týče Davida Škůrka, tak já bych nesouhlasil s tím, že je pomalý. Před play off ale prodělal těžší virózu, takže do toho vstupoval bez tréninku a ke konci už bylo vidět, že toho měl plné k e c k y . Spousta hráčů hrála s nachlazením, v kabině jsme měli virózu.

Play off odehrál skvěle obránce Robin Staněk, kterého jste přitom v základní části využívali jen sporadicky...

Hrál výborně. Dá se říct, že konečně ukázal, co v něm je, protože potenciál má obrovský. K té defenzivě bych chtěl říct, že my jsme braní jako defenzivní mužstvo, ale máme daleko víc střel než všichni, proti kterým hrajeme. Vypadá to tak kvůli špatné produktivitě. Ale nejsme vyloženě defenzivní mužstvo.

Jan Tomajko, asistent trenéra olomouckých hokejistů.

Je to i tím, že dobře bráníte střední pásmo, což je pro soupeře nepříjemný způsob hokeje.

Nedá se říct, že bychom jenom bránili. Máme skoro 30 střel za zápas na bránu, v tom bychom byli v popředí extraligy. Ale produktivita není taková.

Je Olomouc po čtyřech letech i z pohledu financí pevně ukotvená v extralize?

Doufáme, že rozpočet naplníme i na další sezonu a že se nám povede ho i trošku navýšit, abychom mohli vytvořit lepší podmínky a zase to někam posunuli. Nemůžeme počítat s tím, že se to najednou posune o sto procent, ale zvedli bychom to o pět až deset procent. My to musíme dělat v dlouhodobém horizontu. Nemáme prostě takové prostředky, abychom to mohli vybudovat hned během jednoho roku.

...že byste podepsali ofenzivní hvězdy - a hrrr na titul. Chce to postupnou cestu.

Tak.