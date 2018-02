Doma už mě hnali hrát, smál se Výtisk po úspěšném návratu

„Snažil jsem se hlavně chodit rychlým přístupem, jak jsem to hrál předtím. Ale není to ono, dva měsíce byly dlouhé,“ připomněl Výtisk po výhře 7:3 delší léčení poraněné ruky.

Už jste tedy v plné síle? Dlouho se spekulovalo, že se vrátíte až po olympijské přestávce.

Ruka je v pořádku. Sice jsem tři týdny trénoval s naším kondičním trenérem Igym (Igorem Horylem – pozn. red.), připravoval jsem se poctivě, zápas je však vždycky o něčem úplně jiném. Ale cítil jsem se dobře.

Ale mohl jste být více doma, užít si rodiny...

Spíš už mě doma hnali, ať jdu hrát, že se mnou už prý nebylo k vydržení.

Připsal jste si šest hitů. To je na rozjezd slušné, ne?

Snažil jsem se hlavně do toho pomalu dostat, pomoct klukům. Vyhráli jsme, máme tři body, to je nejdůležitější. Ale ještě to není ono, dva měsíce byly dlouhé. Hlavně mě puk neposlouchá. Jak mě neposlouchal předtím, tak teď tím tuplem. Na to si musím zvyknout, dát si pozor. Udělal jsem dvě hrubky a byly z toho šance. S pukem mi to moc nejde.

Zato první hit na Tomečka byl ukázkový. Nakopl vás?

Mám to tak vždycky. Čím dřív hit přijde, tím víc se do toho dostanu. Přišel brzo, dobře pro mě. Cítil jsem se dobře, ale jak říkám, ještě to není ono.

Za jednu z vašich hrubek vám může být gólman Patrik Bartošák vděčný, ne? Z té situace nakonec vytěžil kanadský bod za gólovou asistenci.

Špatně jsme se s Bartesem domluvili. Už jsem si myslel, že puk má, ale on mi ho posunul a mně se to tam zamotalo. Oli (Rostislav Olesz) to pak skvěle nahrál a Zdrahoš (Patrik Zdráhal) dal góla, takže super.

První zápas po pauze a tvář vám hned „zdobí“ šrám. Nebál jste se dalšího zranění?

Chtěl jsem tam vlítnout do hráče, jenže on mě chtěl odstavit protipohybem a trefil mě při tom loktem. To se stává, je to v pohodě. Když to není zlomené, je to dobré.

Sedm kol před koncem základní části se Vítkovice drží v elitní čtyřce. Sledujete už tabulku?

Jdeme do každého zápasu stejně, chceme vyhrát. Ani nevím, kdo tam o šestku nebo o čtyřku nahoře hraje. V pátek máme Bolku, do pauzy musíme vyhrát co nejvíc zápasů a na konci se uvidí.