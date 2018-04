„Na té trenérské práci je vždycky nejtěžší říkat klukům do očí, jak se věci mají,“ přiznal Jandač.

Na šampionát jede i Tomáš Plekanec. Bylo těžké ho přesvědčit?

Jsem moc rád, že přijede. Měli jsme na postu centrů problémy. Má velké zkušenosti, měl výborné play off, takže jsem o něj hodně stál. Tomáš si jen nebyl jistý, jestli nám pomůže. Měl obavu, jestli nebude zabírat místo mladším klukům. Ale on bude tím nejzkušenějším borcem, kterého potřebujeme. Kapitánem zůstane Roman Červenka.

Naopak v nominaci chybějí Frk a Zadina. Proč?

Zadina je velmi šikovný hráč, jednou bude patřit k nejlepším. Z juniorského hokeje to byl nicméně pro něj velký skok a úplně nás nepřesvědčil, že by měl dostat nějakou roli. Frk, to pro mě bylo těžké. Musel se v zámoří stěhovat, takže do přípravy dorazil až později do Pardubic. A v těch třech zápasech, které ve Švédsku odehrál, se nám jeho výkon moc nelíbil. Jeho pozice byla na střelu v přesilovce, ale když tam byl, nebylo to nejlepší. A jeho hra v poli nebyla podle představ.

Překvapili jste nominací brankáře Dominika Hrachoviny.

Rozhodli jsme, že jedničkou na šampionátu bude Pavel Francouz, roli dvojky dostane David Rittich. Měli jsme zájem, aby s námi jel Dominik Furch, ale v pozici trojky už absolvoval mistrovství loni. Bylo by to pro něj těžké, navíc se chce připravit na příští sezonu, ani neví, kde bude chytat. Na rovinu jsme si řekli, jak se věci mají. Já to plně chápu. Patrik Bartošák měl určité problémy s kolenem, proto jsme měli v hlavě myšlenku na Dominika Hrachovinu. Je to mladý kluk, hrál do poslední chvíle a roli trojky bere.

Co od týmu čekáte?

Nechci prohlašovat velkohubé věci, že přivezeme medaili. Ale samozřejmě ji chceme. Máme mladý tým, který má energii, dravost. Snad přibude i zodpovědnost, protože kluci někdy hrají bezstarostný hokej.