Legenda na Karjala Cupu? Pokud chce Iginla na olympiádu, musí jet

Jedním z nich je legendární útočník Jarome Iginla. Muž, který v NHL odehrál přes 1 500 utkání, v nichž si připsal 1 300 bodů. Nyní k němu míří kanadská pozvánka na listopadový Karjala Cup.

Trojice veteránů, čekajících na nabídky klubů, přitahovala v létě pozornost fanoušků i médií - Jaromír Jágr, Shane Doan a Jarome Iginla. Český útočník se po startu ročníku upsal Calgary, Doan na konci srpna ukončil kariéru.

Iginla, který uplynulý ročník odehrál v Coloradu a Los Angeles, zůstal na čekané. A jelikož mu nevyšly námluvy s žádným z celků NHL, nabízí se mu zajímavá alternativa – start na únorové olympiádě v Pchjongčchangu.

„To, co během své kariéry pro hokej udělal, je výjimečné,“ vyjádřil se k možné veteránově nominaci trenér kanadského výběru Willie Desjardins pro televizi CBC. Zároveň však kulantně naznačil, že jeho povolání musí dávat smysl. „Hráči jako on chtějí být rozdíloví. Tak, jako byli po celou kariéru.“

Účast Iginly na turnaji pod pěti kruhy by dávala smysl. Výrazně omlazený kádr potřebuje lídra, který má zároveň zkušenosti z nejdůležitějších zápasů. Ty nabízí čtyřicetiletý Kanaďan nejen z NHL, kde si zahrál v roce 2004 finále Stanley Cupu s Calgary.

Mnohem více úspěchů zaznamenal právě v dresu s javorovým listem. Olympijské zlato si věšel na krk v letech 2002 a 2010, nechyběl ani na turnaji v roce 2006. O dva roky dříve zvedl v Torontu nad hlavu trofej pro vítěze Světového poháru.

V uplynulé sezoně ale zaznamenal druhý nejnižší počet bodů ve své kariéře, když si jich během 80 utkání připsal 27. V letošní sezoně je navíc zatím bez působiště, což vyvolává otázky nad jeho výkonností.

„Je těžké si představit, že by zůstal přes sezonu bez angažmá, zahrál si pár turnajů a pak najednou startoval na olympiádě,“ podotýká asistent trenéra Dave King. Ví, že konkurence na olympiádě bude i bez hráčů z NHL stále vysoká.

Pro nerozehraného Iginlu je start na Karjale nezbytný

Podle analytika Eliotte Friedmana ze stanice Sportsnet je přesto Iginlova pozvánka na Karjalu hotovou věcí. Otázkou je, jak se k ní hráč s nigerijskými předky postaví. Pokud by odmítl, cestu do Koreje by si značně ztížil, pravděpodobně znemožnil. V případě zájmu o start ve Finsku, případně v prosinci na Spengler Cupu, musí Iginla posoudit, zda bude stačit špičce působící v Evropě. Kromě rychlosti by se musel popasovat také s většími rozměry kluziště.

V podobné pozici je i Brian Gionta ze Spojených států. Osmatřicetiletý forvard nosil během posledních sedmi sezon kapitánské céčko v Montrealu a Buffalu, nyní o jeho služby zájem opadl. Přesto na něj při budování amerického výběru nezapomněli.

Gionta se vypraví na přípravný Deutschland Cup do Německa, kde USA změří síly se Slovenskem, Ruskem a domácím výběrem. V americkém týmu nechybí další známá jména jako Mark Stuart, Matt Gilroy nebo Ryan Malone. Pozvánku si vysloužil také brankář Brandon Maxwell z Mladé Boleslavi.

Giontův start by mohl být motivací pro Iginlu, pro kterého by čtvrtá olympiáda mohla představovat slavnostní tečku za bohatou kariérou. A co teprv, kdyby byla zlatá.