Jágrova kanadská výzva. Proč by mu mohlo Calgary sedět?

Teď ta šance přichází, na závěr zámořské kariéry. Česká legenda začne svoji třiadvacátou sezonu v NHL v kanadském Calgary, jakou roli tam může hrát? MF DNES sestavila pět věcí, které se budou u Jágra sledovat.

1. Kdy přijde Jágrova premiéra?

Úvodní bitvu v noci na zítřek o Albertu proti Edmontonu Jágr jen těžko stihne. Sobotní domácí zápas s Winnipegem už vypadá reálněji. Sám Jágr byl před odletem do Kanady skeptický. Vždyť poslední zápas odehrál z kraje dubna. Od té doby volno vystřídal individuální dril na ledě. Herní praxe mu chybí.

„Pět měsíců jsem nehrál, což v mých letech nebude žádná hitparáda. Navíc jdu do jiného týmu. Začátek nebude vůbec jednoduchý,“ přiznal Jágr po oznámení dohody s Flames.

2. Rekord i šance na úspěch?

Už chybí jen 56 utkání, aby Jágr dohnal legendárního Gordieho Howea v počtu utkání v NHL. Může se to zdát jako detail, ale i myšlenky na rekord hnaly Jágra zpět do NHL. Vždyť pod salvou otázek novinářů jednou sám přiznal: „Když už se dostanete tak blízko, bylo by škoda toho nevyužít,“ řekl.

Jen kvůli rekordu samotnému po návratu do NHL nebažil. Elitní společnost, luxusní servis i šance ještě jednou proklouznout do play-off. U Flames to rozhodně nezní nereálně. Skvostná obrana, dravci v útoku, pokud mistr světa z Prahy gólman Mike Smith dokáže vzpomenout na výkony, co předváděl dříve v Arizoně, tak Calgary má šanci na úspěch.

3. Kolik dostane prostoru?

Jen naivka by čekal, že trenér Glen Gulutzan bude stavět hru na pětačtyřicetiletém útočníkovi. Pohled na sestavu Flames napoví, že první dva útoky hlásí obsazeno. I sám Jágr přiznal, že očekává místo ve třetí či čtvrté řadě. Právě na pravém boku vedle mladičkého centra Sama Bennetta by mohl kladenský šéf najít své místo. Oba by mohli ze spolupráce těžit.

Ač Bennett si v NHL neudělal velké jméno, v 21 letech se bývalá čtyřka draftu chystá už na svoji třetí sezonu mezi elitou. „Svým umem v útočném pásmu, citem pro přihrávku i střelecký instinkt by mohl být pro Bennetta velkým přínosem. V poslední sezoně hrál víc s bojovníky než s hráčem s takovými schopnostmi,“ říká novinář TheHockeyWriter.com a rodák z Calgary Ryan Pike.

4. Pomůže mladším?

Přes dva roky si v prosluněném Sunrise na Floridě mnuli ruce, jaké výkony ze sebe i přes vysoký věk ještě Jágr dokáže vymáčknout. Příkladným přístupem k tréninku nakazil ostatní a mladší hráči z první řady Huberdeau s Barkovem i díky němu udělali výrazný výkonnostní krok.

„Kouč bude nabádat mladíky, aby sledovali každý Jágrův pohyb. Od takového hráče se pořád mají co učit,“ tvrdí Pike.

Mladé hvězdy Gaudreau s Monahanem už jsou v NHL osvědčená značka. Bennett a teprve devatenáctiletý Matthew Tkachuk ale ještě potřebují popostrčit. A tady může být Jágr přínosem za víc než milion dolarů, jež mu slibuje smlouva.

5. Co jej v Calgary čeká?

Do tréninkové haly už jen těžko vyrazí v žabkách. Zimní oblečení bude v Jágrově šatníku hrát prim. Vždyť začátek října připravil pro obyvatele rozlehlého města sněhovou nadílku a prudký vítr.

O fanoušcích už padla zmínka. Na Floridě v poslední sezoně Jágr často sledoval poloprázdné tribuny reagující maximálně na gól domácích. Ve stařičké aréně Saddledome panuje o poznání živější atmosféra. Plno je téměř na každém utkání. Fanoušci sladění v červených dresech vytvářejí slavné rudé moře „C of Red“. „V Kanadě hokeji rozumějí. V hledišti jsou lidé, co hokej hráli a rozumějí mu,“ připomíná Jágr. Na věrnost fanoušků Flames rozhodně nebude muset žehrat.