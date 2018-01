Jágr chyběl podeváté v řadě, rekord Howea v této sezoně nepřekoná

Pětačtyřicetiletý Jágr by mohl legendárního Howea, jenž má na kontě 1767 startů, teoreticky alespoň vyrovnat, protože dosud nastoupil do 1733 zápasů a Calgary jich zbývá odehrát 34. Další možnost by mu přinesla ještě okamžitá výměna do některého z týmů, které mají odehráno méně utkání. Jágrovo další působení v NHL je však stále nejisté.

Kvůli zdravotním problémům nastoupil druhý nejproduktivnější hokejista v historii NHL v tomto ročníku pouze do 22 zápasů. Od 31. prosince je Jágr na listině zraněných hráčů a s týmem stále netrénuje.

Jeho šance na rekord zřejmě padá i celkově. Po podpisu roční smlouvy s Flames v době, kdy netušil, že jej budou provázet takové potíže, sám Jágr mluvil o pravděpodobně poslední sezoně v NHL. Klub se přes spekulace o jeho konci v Calgary zatím nevyjadřuje jinak, než že je na listině zraněných hráčů. O zájmu jiných klubů nepadla v zámoří žádná zmínka.

Calgary prohrálo s Los Angeles 1:2 v prodloužení a doma neuspělo potřetí za sebou. Útočník Sean Monahan přitom dostal domácí v 15. minutě do vedení, Kings ale vyrovnali ve třetí části, když obránce Jake Muzzin využil přesilovku. Dvacet sedm vteřin před koncem nastaveného času rozhodl Tanner Pearson. Kings díky výhře dohnali Flames, obě mužstva mají 57 bodů a pohybují se hraně postupu do play off.

Bodově se žádný z českých hokejistů neprosadil ani ve druhém středečním utkání. Toronto uspělo v Chicagu rovněž v prodloužení (3:2), které po šesti vteřinách z trestného střílení ukončil William Nylander. V dresu Chicaga nastoupili obránce Michal Kempný a centr David Kämpf, na druhé straně se představil bek Roman Polák.

Blackhawks zakončili šestizápasovou sérii před svými fanoušky pátou porážkou a čtvrtou v řadě. Skóre otevřel v 6. minutě domácí obránce Brent Seabrook po využité přesilové hře. Maple Leafs díky Mitchellu Marnerovi do konce prvního dějství srovnali a ve třetí třetině Nazem Kadri dokonal v početní výhodě obrat. Blackhawks znovu odpověděli při hře pět na čtyři, vyrovnání zařídil centr Nick Schmaltz.

V nastaveném čase Švéd Nylander po vyhraném vhazování vyrazil do úniku, bek Duncan Keith ho však při zakončení seknul a trestné střílení hvězda večera proměnila bekhendovým blafákem.

„V první třetině jsme byli pomalí. Mnohem víc bruslili, vypadalo to, jako by si Jonathan Toews a Patrick Kane mysleli, že jsou pořád nejlepšími hráči a měli nás učit hrát. Potom jsme se zvedli a zvládli důležitý souboj,“ prohlásil trenér Toronta Mike Babcock.

Chicago se kvůli ztrátám na vlastním ledě propadlo až na 12. místo Západní konference, na příčky zaručující účast v play off ztrácí šest bodů.