KOMENTÁŘ: Cha chá, Jágr padá... Ale co jste čekali?

V prvním utkání za Washington pomohl devětadvacetiletý Jágr gólem a nahrávkou k rozcupování hokejového New Jersey 6:1. Hala Capitals v čínské čtvrti americké metropole se v říjnu 2001 během zápasu NHL radostně natřásala.

Ještě ve čtyřiceti se český útočník zaskvěl v úvodní partii v uniformě Dallas Stars - bilancí 2+2 přispěl k triumfu nad Phoenixem 4:3 a texaské obecenstvo v lednu 2013 v úžasu vyhlíželo báječné zítřky.

Dosud poslední premiéra hokejového idolu v NHL rozhodně nevypadala spektakulárně. Jágr při středečním vítězství Calgary 4:3 v prodloužení v Los Angeles strávil na ledě 13 minut a 38 vteřin.

Jednou se pokusil o střelu, leč minul branku. Nebodoval. V kolonce plus/minus se mu objevila záporná jednička, aniž ji nějak zavinil - Flames dostali gól ve chvíli, kdy naskočil z trestné lavice, kde odseděl trest za brankáře Smithe.

Ve velmi svižném tempu působil poněkud těžkopádně a ztraceně. V prudkých zatáčkách jej párkrát neudržely hrany bruslí, takže se svalil na kluziště vyprodaného Staples Centra. Ajaj!

Kdo chce, nechť tepe do prošedivělého veterána, posmívá se a posílá hrdinu mnoha slavných bitev do penze.

Někoho mrzí, že se chrabrý rytíř proměnil v Dona Quijota bláhově válčícího s časem. Že ztrácí důstojnost. Že sám sebe shazuje.

Z opačného pohledu lze Jágra obdivovat za jeho výdrž a umanutost. Za odvahu vstoupit v pětačtyřiceti na ozářenou scénu, do partie v nejrychlejší soutěži na světě. Navíc po šesti měsících bez jediného zápasu!

Sám předevčírem varoval: „Nebude to moc dobré. Ale snad se dokážu postupně zlepšovat.“

Leda snílek by tipoval, že ve svém věku bude vodit Doughtyho nebo Kopitara jako slepé koně. Že zasype Quicka salvou dělových ran.

Ani mnohem mladší borec by se po tak dlouhé přestávce bez tréninkového kempu a přípravných mačů bleskově nerozkoukal v hukotu mezi mantinely, který je po prázdninách až šílený, neb jsou všichni hráči čerství a natěšení. Málokdo by hned ladil s úplně neznámými parťáky a sžil by se s jejich zvyky.

Přitom Jágr se šikovným Versteegem několikrát naznačili, že by si mohli rozumět. Pakliže zapojí do souhry nadaného centra Bennetta, mohli by v útočné třetině držet puk a vytvářet si šance, stejně jako to číslo 68 naposled předvádělo na Floridě s Barkovem a Huberdeauem.

Povede se? Toť otázka.

Třebaže se k mužstvu připojil teprve před týdnem, další tréninky by jej na plné zápasové nasazení o moc lépe nepřipravily.

Musel jít hrát. „Necítil jsem se dobře, postrádal jsem sílu v nohou, potřebuju se zlepšit úplně ve všem. Ale to jsem čekal a jsem rád, že to mám za sebou,“ pravil poté.

Jágrovy reakce se v dalších prověrkách zrychlí. Svaly budou pružnější. Vrátí se sebedůvěra.

Nikdo mu samozřejmě nezaručí, že zůstane zdravý a že se znovu začne prosazovat v zakončení.

V téhle nejistotě se ostatně skrývá neodolatelné kouzlo sportu. Hokejový kmet čelí kolosální výzvě. Brzy by se měl stát třetím nejstarším mužem ve staleté historii NHL po Howeovi a Cheliosovi. Jeho dobrodružství pokračuje, což je samo o sobě úctyhodné.