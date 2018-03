Skořápku už nosit nebude. Byla to kravina, odkládá Jágr starou helmu

Lehká, příjemně padnoucí, ale zastaralá. V NHL navíc zakázaná. Bývalý hokejista Petr Nedvěd starou helmu popsal výstižně: „Jak z doby kamenný, s takovou hráli za krále klacka.“

Jágr je znám tím, že helmu považuje za nutné zlo. Když v 90. letech v NHL neplatila povinnost nosit helmu na předzápasové rozbruslení, nenosil ji. Ochranu na hlavu odmítal i během tréninků. Prostě se nechtěl omezovat.

Zpětně v rozhovoru pro iDNES.cz uznává: „Hrát s ní byla kravina, i když moje zranění (hit havířovského Marka Sikory z 50. kola první ligy) s ní nesouviselo. Neměl jsem otřes mozku. Vypnul jsem se, protože jsem narazil obličejem na hranu mantinelu. Ale tu helmu už nosit nebudu.“

Druhým dechem dodává, že rozhodně nechce být ten, kdo fňuká. „Nikdy jsem takový nebyl. V NHL jsem stihl éru, kdy se člověk bál, že zápas nepřežije. Třeba proti Philadelphii. To už teď není. A věřím, že do pěti let - možná i dřív - už podobný hit bude faulem i v Česku. Pomůže to extralize, českému hokeji a hlavně hráčům.“



Než si hráči začali brát život, otřesy mozku nikdo neřešil

Doba, kdy nikdo neřešil, co se s tělem a hlavně s hlavou děje po nárazu, jsou naštěstí pryč. Nyní - zejména v NHL - platí přísná pravidla. Zámořská liga dbá na zdravotní stránku hráčů čím dál víc a otřesy mozku sleduje zvlášť pečlivě.

Způsobily to zejména sebevraždy bývalých bitkařů a narůstající počet žalob hráčů, kteří po konci kariéry trpí na následky po otřesech mozku.

„Dřív se to neřešilo, vzali jsme si prášek proti bolesti a šli na led. Pak si najednou hráči brali život, hodně kluků muselo hokeje nechat, protože nemohli vyvinout fyzickou aktivitu. Situaci začala rozebírat média, doktoři, trenéři, NHLPA (hráčská asociace) a zjistilo se, že je čas na změnu,“ vysvětluje Jágr.

Podle českého útočníka je nutné, aby se o pravidlech a tvrdé hře mluvilo i v Česku. „Hokej se zrychlil, v NHL pískají údery zezadu. Všechno se děje ve větším kalupu, srážky jsou tvrdší a lidské tělo na ně není stavěné.“

A tak k uvědomění došel i Jágr. Odkládá starou skořápku a sám apeluje na změnu pravidel a přísnější posuzování tvrdé hry. Ví, že zdraví je nejdůležitější.