Jágr v sobotu za Kladno nenastoupí, čeká na vývoj angažmá v NHL

„Je to nepříjemné, protože lidi čekali, že budu hrát. Na druhou stranu jsme nikomu nic neslibovali. Byl by nesmysl se do něčeho montovat, když stoprocentně nevím, jestli tu budu. Nechci se někomu zbytečně plést do sestavy,“ řekl Jágr po pátečním dopoledním tréninku.

Ten v Kladně absolvoval celý, stejně jako ve čtvrtek. Proč tedy vůbec trénoval, když v sobotu v první lize nenastoupí? „Protože někteří hráči jsou zranění,“ odpověděl lakonicky.

Od čtvrtka se spekuluje o dalším možném působišti Jágra, zájem projevilo St. Louis Blues. „Za Kladno hrát nebudu, protože pořád probíhají nějaká jednání v NHL. Ty týmy si nepřejí, abych hrál. To musím respektovat,“ řekl.

Je tedy skutečně nereálné, aby si Jágr zahrál v kladenském dresu? „Vyřízení transferkarty trvá. Kdyby bylo potřeba, tak věřím tomu, že Martin Loukota (sportovní manažer Českého svazu ledního hokeje - pozn.) udělá maximum. Ale hlavně záleží na Američanech, za jak dlouho to udělají, protože tam jsem hrál naposledy.“

Budoucnost Jágra tak dále není jasná. Slavná 68 k tomu říká: „Jednání se mění během hodiny. Jednou to je tak, jednou jinak. Uvidíme.“