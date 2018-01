Jágr podepsal smlouvu s Kladnem, koleno ho možná pustí jen na pár vteřin

Ahoj HR,

tady posílám fotku. Ta je sice ještě z letadla, ale já už jsem dávno doma. Takže to je vzkaz pro některé novináře, kteří jsou ještě na letišti, že mohou jít v klidu domů...A můžou to vzkázat i těm ostatním. Tímto se jim omlouvám,že jsem použil jiná vrátka,ale stejně bych jim neměl co říct.

Ale hlavní důvod,proč píšu sem na FCB, je to, že chci informovat svoje fanoušky a lidi, kteří se třeba chtějí jít podívat na hokej,o svých dalších krocích. Jaký mám plán, aby nebyli zklamaní...Spousta z nich neví, jak se věci mají,proto to chci trošku vysvětlit.

Strhnul se tady blázinec,který jsem ani nečekal. Každopádně všem lidem děkuju za zájem. Ale chci, aby ti, co už si lístek koupili nebo o tom uvažují,věděli, jak to se mnou vypadá. Dnes odpoledne zajedu za profesorem Kolářem, protože pro mě je teď nejdůležitější,abych zjistil, jak na tom jsem. Jakým způsobem se budu léčit a jak dlouho to potrvá.Podle toho se rozhodnu. Problémem je,že mi před více než dvěma měsíci začalo otýkat koleno. Nechtěl jsem jenom čekat, co se stane,takže jsem hrál dál, nechal jsem si z toho jenom vytahovat vodu. Ale možná se to tím hraním bohužel zhoršilo. Problém je i v tom,že se mi noha pod určitým úhlem vždycky podlomí,vypne se mi sval. Což je blbý zvlášť pro mě,když jsem měl hru založenou na osobních soubojích.Takže teď hlavně chci, aby mě prohlédnul Pavel Kolář.

Stále věřím,že se nějakým způsobem dám dohromady, než se ve WSM lize začne hrát play off. Pro mě je teď trošku nepříjemný,že vzhledem k pravidlům musím odehrát patnáct zápasů. Proto teď píšu vám, mým fanouškům. Nikde není přesně napsáno, kolik minut musím odehrát, takže chci, abyste věděli,že se může stát, když nebudu moct hrát víc, že nastoupím zezačátku třeba jenom na jedno dvě střídání. Protože jsem nebyl měsíc na ledě,byl jsem se jenom jednou sklouznout. Dopředu tedy nemůžu říct, jak na tom budu. A nechci,aby potom lidi byli naštvaní,že si koupí lístek na starýho dědu a uvidí, jak tam bude belhat... Protože hlavní důvod,proč musím naskočit, je ten, abych měl odehraný zápas...

Proto vám to sem píšu. Abyste věděli,jaký mám plán. Ale vše se samozřejmě může měnit ze dne na den.

Děkuju za pochopení. Věřím, že zítra na tiskové konferenci v Kladně už budu vědět mnohem víc, protože s profesorem Kolářem určitě vymyslíme plán, jak dál. Že se dobereme k nějaké nejlepší cestě, o které vás i novináře budu informovat.