Jágr a Blues. Co by znamenal přestup do města zločinu?

Zámořské kluby, které se zatím nezávazně zajímají o jeho služby, si prý jeho start ve druhé nejvyšší české soutěži nepřejí. Tak co bude?

Bůh ví. Jágr tvrdí, že námluvy procházejí náhlými zvraty. Jen St. Louis Blues, sužovaní epidemií zranění, dosud veřejně přiznali, že naverbování hokejového kmeta zvažují.

„Určitě jsme se o něm bavili, stejně jako o jiných hráčích. Musíme si pečlivě rozmyslet, jaký styl chceme uplatňovat a jak nám do něj různé typy zapadají,“ citovala Douga Armstronga, generálního manažera Blues, oficiální stránka NHL.

Číslo 68 ve slevě

Co by případný podpis se St. Louis pro druhého nejproduktivnějšího muže v dějinách ligy znamenal? Devátý severoamerický tým v košatém životopise. Teprve podruhé (po Dallasu) by se usídlil v Západní konferenci, v níž se o dost víc cestuje než ve východní části.

St. Louis náleží mezi nejnebezpečnější města v USA. Loni v něm policie zaznamenala nejvíc násilných trestných činů. V centru žije 320 tisíc obyvatel, s okrajovými částmi se součet šplhá ke třem milionům.

Kdyby si Armstrong s Jágrem skutečně plácl, musel by český idol asi kývnout na výrazné snížení platu. Zatímco posledně mu Florida Panthers s prémiemi vysázeli 5,5 milionu dolarů, Blues mají pod platovým stropem jen něco přes dva miliony. Pakliže by některé ze svých marodů (Fabri, Berglund) zapsali na listinu dlouhodobě churavějících, mohli by přihodit. V tu chvíli by se zdejší monument Gateway Arch, 192 metrů vysoký oblouk z nerezavějící oceli, mohl stát slavobránou pro Jágrův comeback do NHL.

Kouč Mike Yeo, jenž navazuje na dílo přísného a upjatého veterána Kena Hitchcocka, rozhodně nepatří mezi příznivce nějaké „hurá strategie“. O Jágrovi před reportéry mluvil uctivě, leč spíš vyhýbavě: „Povím vám jen, že v minulé sezoně proti nám hrál fakt dobře. Bez výkyvů sbíral body. Ještě bych si musel prostudovat záznamy, abych si o něm udělal podrobnější obrázek. Ale hlavně se musím starat o mužstvo, které tu mám.“

Kdyby se opravdu zajímal, zjistil by, že Jágr se i v pokročilém věku snaží přizpůsobit nové době. Už z něj nebude větroplach svištící přes všechny třetiny nadzvukovou rychlostí. Třeba v přesilovkách se však na Floridě tlačil před brankoviště, což kdysi v Pittsburghu nebo Washingtonu nepřipadalo v úvahu.

Jágr + Stastny = úspěch?

Trend v NHL je jasný. Kdekdo napodobuje poslední šampiony z Pittsburghu, kteří soupeře převyšují právě znamenitým pohybem.

Jágr mančaftu nabízí jiné přednosti. Stále umí podržet puk, připravovat šance. Notovat by si mohl s tvořivým centrem Paulem Stastnym, s jehož otcem Petrem se v zámoří střetával před 25 lety. V reprezentaci si rozuměl s Vladimírem Sobotkou. Zajímavé by bylo též setkání s dalším krajanem Dmitrijem Jaškinem, jenž se v březnu 1993 narodil v Omsku, kde Jágr později zářil v KHL. Z působení ve Philadelphii zná forvarda Braydena Schenna.

Jeho angažmá ve městě zločinu se nezdá nesmyslné. Ale jak tvrdí sám mistr, situace na frontě se kvapně mění. A jen bůh ví, jak se vyvrbí.