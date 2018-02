ZÁPISNÍK: Jako Gott. To jsem vážně nečekal, říkal Jágr o mánii

„V žádném případě jsem to nečekal. Kdybych ale říkal, že mi to vadí, lhal bych. Je to krásná věc, že fanoušci tak respektujou hráče, kterému je skoro 46 let a má skoro všechno za sebou. Ale já se pořád snažím udělat maximum, abych je nezklamal.“

Tak pravil Jágr, ne Gott.

Můžete mít pocit, že ho je už zase plno. Že je to zbytečný humbuk kolem chlapa, který nevěděl, kdy včas odejít ze scény velkého světa, jenže o jeho stálé výjimečnosti vypovídá zájem těch, pro které hraje. A pro které zpěvák pěje.

Stačilo jen naznačit, že se Jágrovi otevírá cesta domů, a lístky na mače Kladna mizely po stovkách. Komentátor Robert Záruba dostával desítky žádostí, aby Česká televize mimořádně odvysílala sobotní zápas 1. ligy mezi Benátkami a Kladnem, což se i stane.

Zpravodajská ČT24 se ve čtvrtek před polednem vykašlala na politiku a vysílala Jágrovu tiskovku z kladenského stadionu. Což bylo bezesporu zábavnější pojednání, než když před kamerami „koktají“ některé figury ze Sněmovny.

Před Jágrem bylo 21 mikrofonů od 15 různých televizí a padaly dotazy v angličtině. On sám hodinu odpovídal a děkoval za zájem. „Musím říct, že se to nedá srovnat s Kanadou. Když jsem podepsal v Calgary, tak přišlo deset novinářů. Tady vás je šedesát. Hrozně si toho vážím.“

Ví, že není fit. Jenže zároveň ví, že publikum to nezajímá. Jako na koncertu Gotta.