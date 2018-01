Kladeňák Jágr popáté. Chystá se další šichta čísla 68 v rodném městě

V cizině vystřídal 12 klubů, v Česku však vždycky válel za rodné „Kladýnko“, ať už se tým jmenoval Poldi SONP, HC Rabat nebo Rytíři.

Prvně uhranul diváky coby zelenáč s plexi krytem na přilbě před sametovou revolucí. Vrátil se jako vlasatá kometa NHL při její výluce na podzim 1994. Objevil se též při dalších dvou krizích nablýskané soutěže v letech 2004 a 2012, což vždy byla velká událost nejen pro město, nýbrž i pro celou ligu.

Schyluje se k páté Jágrově kladenské šichtě, z čehož pětačtyřicetiletý veterán není dvakrát nadšený, neboť by raději ještě nastupoval v honosnějších arénách v Severní Americe.

Jenže jeho anganžmá skončilo v Calgary předčasně, zájem o něj neprojevil ani žádný jiný klub z NHL. A tak se vrací domů, do důvěrně známé haly, kolem níž rostou modříny. Vyzkouší si druhou nejvyšší českou soutěž, odkud se jeho Rytíři čtvrtým rokem snaží probojovat zpátky mezi elitu.

Jaké byly jeho předchozí kladenské epizody?

Jágr kouří Spartu

Odjakživa byl svéhlavý, někdy protivný. I proto si před čtvrtým semifinále play-off 1990 proti Spartě doma lehl. Unavený a otrávený, jak líčil ve své knize z Kladna do Ameriky: „Trenéři mi pořád něco vyčítali. Vedení klubu se naštvalo, protože jsem řekl, že po sezoně půjdu na vojnu. Byl jsem v mizerné náladě a ke všemu mě bolelo koleno.“

Rozhodl se, že se za stavu 1:2 v sérii hodí marod. Pak se ale na scéně jako deus ex machina zjevil Jágr starší a pravil: „Děláš si srandu? Obleč se a mazej na stadion.“

Asi nikoho Jaromír neuznává jako svého otce, takže poslechl a pádil do haly. Nechal si dát do kolena injekci a tehdy ještě s patnáctkou na zádech nasázel reprezentačnímu brankáři Petrovi Břízovi tři „fíky“. V partii s nenáviděným rivalem přispěl k obratu z 1:2 na 5:2 a ke srovnání série na 2:2.

Čerstvě osmnáctiletý mládenec opět potvrdil, že v něm „něco“ vězí a Československý sport jeho galapředstavení ocenil titulkem „Jágr kouří Spartu.“

Autogramiáda na trestné

Jiná éra. Podobná zápletka. Jágrovi se nechtělo trmácet do Ostravy poté, co si zahrál za Schalke ve třetí německé lize. „Nerozmyslel ses?“ ptal se jej táta, tehdy šéf klubu.

ROK 1994: Jaromír Jágr (vlevo) v dresu Kladna při svém prvním návratu

Byl 7. leden 1995, spor vedení NHL s odbory NHLPA se blížil ke konci. A Jágr junior najednou pocítil chuť do Vítkovic vyrazit. „Klukům jsem večer navrhnul, že bychom mohli jít omrknout místní diskotéku,“ píše se v jeho knize.

Teambuilding Kladeňákům prospěl, poněvadž druhý den v zoufale vyprodané aréně smetli domácí 7:2. Jágr dvakrát skóroval (jednou v oslabení) a dvakrát asistoval. Diváci aplaudovali hostům, podlehli Jágrmánii, někteří si při jeho posezení na trestné lavici přišli pro podpis. Číslo 68 poté ve zkrácené sezoně NHL poprvé vyhrálo bodování.

Fantastická rozlučka

Strhující drama a sladké vítězství se v restauraci U Lípy rozebíralo do rána. Nálada mezi hráči i fanoušky, jimž se do uzavřené společnosti povedlo vetřít, připomínala oslavu titulu. Vědělo se, že po utkání s Libercem se Jágr vydává na angažmá do Omsku. Kdo chtěl 5. listopadu 2004 sehnat lístek (za 60 korun na stání), čekala ho tuze těžká mise.

ROK 2004: Jaromír Jágr na tréninku s týmem Kladna

Osm tisíc lidí se mačkalo v hledišti jako v bájných sedmdesátých letech, kdy zdejší Poldi suverénně sbírala československé tituly. Celebrita nezklamala. Bilancí 2+2 přispěla k obratu z 2:4 na 5:4.

Rozhodla střela Tomáše Kaberleho v poslední vteřině takřka přes celé kluziště, kterou brankář Milan Hnilička (bývalý Kladeňák) pustil pod betonem. Většina obecenstva odmítla opustit stadion, dokud se rozčepýřený Jágr nevynořil z kabiny na individuální děkovačku. Tak nějak vypadá hokejové nebe.

Vyprodáno za osm hodin

A zase. Všude, kam na podzim 2012 přijelo Kladno, se konalo hokejové posvícení. Vzrušení, hon za vstupenkami. Jágr už byl majitelem Rytířů, jejichž hospodaření se podařilo vylepšit přeložením několika domácích mačů do pražské O2 areny.

Třeba bitva s brněnskou Kometou 23. října byla vyprodána za osm hodin. Snad jen pohádkový konec chyběl. Čtyřicetiletý Jágr před rekordní návštěvou 17 182 fanoušků snížil na 2:4, jenže zázrak nesvedl.

Jaromír Jágr na pondělním tréninku svého Kladna.

Přesto bylo i jeho další kladenské působení úspěšné. Trápícím se Rytířům obětavě pomohl ještě 8. ledna, tedy už po ukončení výluky v NHL. Dvěma asistencemi přispěl ke kýžené výhře 3:2 nad Litvínovem.

Po více než pěti letech se nejvěhlasnější z rodáků patrně chystá k dalšímu comebacku. Co na tom, že (pravděpodobně) jen proti Benátkám nad Jizerou ve druhé lize? Pořád je to Jágr.

Jaromír Jágr. Z Kladna.