Jágr v nové sezoně poprvé nastoupí v Kladně. V přípravě narazí na Kazachy

Poprvé v letošní sezoně půjde na domácím stadionu do akce Jaromír Jágr. Rytíři od 13 hodin přivítají kazašský celek HK Saryarka Karaganda, který ve čtvrtek dokázal po nájezdech zvítězit na ledě extraligové Mladé Boleslavi.

„Se mnou to je trošku složitější. Nemám jenom hokej. Musím točit reklamy, které pomáhají našemu klubu. Jsou taky různá focení. Nevymlouvám se, ale teď prostě nevím, zda nastoupím,“ nepotvrdil Jágr páteční start po úterním střetnutí v Ústí, které bylo jeho první během probíhající přípravy.

Asistent kouče Jan Kregl ve čtvrtek ale na klubovém webu prozradil, že by Jágr měl naskočit.

„Doufám, že Jarda Jágr a Petr Vampola nastoupí i před domácím publikem. Vampy měl lehkou potíž z minulého tréninku, ale myslím, že bychom se jich mohli dočkat a že nám určitě předvedou něco zajímavého,“ prozradil Kregl.

Jedna výhra, čtyři porážky

Rytířům se zatím v přípravě výsledkově příliš nedaří. Vyhráli pouze jednou, navíc to nebylo v základní hrací době. Zbývající čtyři duely prohráli, ten poslední po dobře rozjetém začátku v Ústí nad Labem, které však skóre

Nnyí tedy přichází na řadu další pokus. Kazašská Karaganda hraje ve Vyšší hokejové lize, která je druhou nejvyšší ruskou soutěží za KHL. Během kempu v Česku nejprve prohrála v Plzni 2:5 a ve čtvrtek zdolala Boleslav 3:2 po nájezdech.

Kladno v přípravě Kladno – Arlan Kokšetau 2:1 sn

Litoměřice – Rytíři Kladno 2:1

Kladno – Verva Litvínov 1:3

Litvínov – Rytíři Kladno 5:0

Ústí na Labem – Kladno 6:4

Kladno – Karaganda 17. 8. 13.00

Kladno – Ústí úterý 17.30

Kladno – Litoměřice čtvrtek 17.30

Slavia Praha – Kladno 30. 8.

Karlovy Vary – Kladno 4. 9.

„Chtěli jsme hrát co nejvíc přáteláků, protože potřebujeme vidět kluky co nejvíc v akci. Soupeř nám nabídl, že můžeme hrát, což je pro nás fajn. Čas jsme ale museli podřídit Kazachům,“ prozradil Kregl.

Rytíři zatím do přípravných zápasů neposílají Josefa Zajíce a Patrika Machače, které trápí zdravotní problémy. Oba mladé hokejisty chce mít klub k dispozici na startu prvoligové soutěže, takže jim nyní dává dostatek prostoru pro léčbu.

„U Zajíce by to měla být otázka maximálně dvou týdnů. Machač by měl být v sezoně jednou z opor, nechceme nic uspěchat, ale i on se už brzy zapojí do přípravy,“ vyhlíží Kregl návrat hráčů do výzbroje.

Hlavní pozornost je však v Kladně upřena na majitele klubu Jaromíra Jágra. „Mám na čem pracovat. Bude to obrovská dřina se dostat do pohody. Pro mě i pro mužstvo,“ podotkla legenda.