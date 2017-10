Mánie v Kalich Areně? Litoměřice přišly o šanci vidět Jágra naživo

„Nebereme to ani jako zklamání, ani jako sportovní přínos, že nepřijede. Bereme to jako fakt,“ řekl Jan Fišera, generální manažer litoměřického Stadionu, který ve středu v 1. lize hostí Jágrovo Kladno.

Slavná osmašedesátka si čekání na kontrakt v NHL chtěla zkrátit zápasy za svůj klub. „Měl jsem v plánu jet už ve středu do Litoměřic. Pak by přišla na řadu dvě domácí utkání se Slavií a Českými Budějovicemi,“ prozradil Jaromír Jágr pro ČTK. Jenže po uzavření smlouvy s Calgary Flames všechno padlo.

„V pátek jsem v rozhovoru četl, že může klidně nastoupit u nás. Nějaká naděje existovala a projevila se i na prodeji vstupenek. Když to pak celé utichlo a bylo jasné, že nepřijede, výrazně se prodej lístků zpomalil,“ prozradil Fišera. „Určitě nepřijde taková návštěva, jakou jsme očekávali, a nebude to ten zážitek, který bychom chtěli. Na druhou stranu Kladno bez Jágra bude po sportovní stránce trošku jiné.“

Pro mladé hráče Litoměřic by start legendy byl svátkem. „Chtěli by se s ním porovnat, u některých by byl cítit respekt k jeho osobnosti,“ tuší Fišera. Plánoval i vyšší bezpečnostní opatření, aby měl Jágr klid: „V okolí šaten by hlídalo víc lidí, aby se k němu fanoušci nedostali blíž, než by on sám chtěl.“

Duel šestých Litoměřic s pátým Kladnem vypukne v 18 hodin. „Vstup do sezony je na výbornou, ale musíme pracovat dál.“