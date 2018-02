Láska je nejlepší energie. Kam ji Jágr nasměruje od hokeje?

O zdraví: „Abych se dostal do formy a byl schopný konkurovat, tak jsem musel jinak trénovat. Dělal jsem věci, na které není moje tělo zvyklé. Proto jsem se zranil.“

Komentář MF DNES: Pozdní podpis kontraktu si vynutil změnu tréninku. Jenže nejdříve přišla zraněná třísla a následně Jágrovi oteklo pravé koleno. Týdny nic nepomáhalo, i proto se rozhodl pro návrat domů. Po příletu profesor Kolář Jágrovi do kolena píchl jeho krev s bylinkami. Bylo to bolestivé a ještě pár dní bude. Proto zatím nemůže hrát naplno.

O konci v NHL: „Mým cílem bylo dosáhnout na 2 000 bodů. Ale to nedokážu. V Calgary jsem zažíval mače, že jsem se vyloženě těšil, a pak si po střídání řekl: Máš to zapotřebí?“

Komentář MF DNES: Jágr ve čtvrtek ani jednou jednoznačně neřekl, že v NHL skončil. Teoreticky se může vrátit v této sezoně, neboť má platný kontrakt s Calgary. Není to však pravděpodobné. A že by ho někdo lanařil v létě? Ani to není reálné. Howeův rekord v počtu zápasů tak odolá. NHL se vydala cestou rychlosti a Jágr ví, že jeho hokejová síla je jinde.

O konci kariéry: „Láska je nejsilnější druh energie. Když ji do něčeho dáš, vydrží to hrozně dlouho. Já hokej miluju, vždycky jsem ho miloval a nebyl problém se mu obětovat.“

Komentář MF DNES: Před pár lety se u jeho výroku, že bude hrát do padesáti, lidé usmívali. Teď... Je to čím dál reálnější. Útočník, kterému za pár dní bude 46 let, má před sebou dost výzev - vrátit Kladno do extraligy, třeba s ním zažít titul. Je tu zájem z Ruska a už v létě o něj s velkou vážností stál Berlín, se kterým Jágr dojednával podmínky.

O duelech doma: „Kdykoliv jsem byl zraněný a věděl, že bych nebyl schopen mužstvu pomoci, tak jsem do toho zápasu ani nešel. Nejde jít do zápasu na padesát procent.“

Komentář MF DNES: Teď Jágr fit není. Jenže kvůli regulím potřebuje odehrát před případnou baráží za Kladno aspoň 15 utkání. A tak musí v 1. lize naskočit už v sobotu proti Benátkám, které s Jágrovým svolením přesunuly duel do Liberce. Na jejich straně se objeví i Petr Nedvěd a zápas odvysílá ČT sport. Jágr však varuje, že může hrát jen pár střídání.

O Třinci: „Mým hlavním cílem je pomoct Kladnu. Jinde můžu nastoupit jedině v případě, že by Kladnu skončila sezona. V tom duchu jsme se domluvili s Třincem.“

Komentář MF DNES:Jágr může v dubnu získat extraligový titul. Ač o něj stála Plzeň, kterou vlastní kamarád Straka, č. 68 podepsalo střídavé starty Třinci. Přičinil se o to manažer Miroslav Černošek, s nímž Jágr dlouhodobě spolupracuje. Za Oceláře ale nastoupí, pokud Kladno vypadne z play-off 1. ligy. Teoreticky by si za Třinec mohl zahrát semifinále a finále.

O mámě: „Jeden z důvodů, proč se vracím na Kladno, je, aby mě máma viděla ještě hrát naživo. S tátou mi obětovali život. Mě zná celý svět, ale o nich nikdo neví.“

Komentář MF DNES: Jedna z nejemotivnějších chvil čtvrteční tiskové konference. Jágr popisoval, jak se těší, až ho zase naživo uvidí hrát jeho maminka, nejvěrnější fanynka. „Jí je jedno, jestli jsem v Americe, vstává na každý zápas. Sice nevím, jak to dokáže, ale hokejem pořád žije.“ Přítelkyně Veronika zatím na tribuně nebude, zůstává ještě v zámoří.

O budoucnosti: „Už v Calgary jsem přemýšlel, že začnu chodit na přednášky o vesmíru. Že začnu žít takový život, jaký chci. Nebudu muset odpočívat před dalším zápasem.“

Komentář MF DNES: Při cestě zpět ze zámoří se Jágr potkal na letišti s českým vědcem, který se zabývá vesmírem, gravitací - oblastmi, které hokejistu zajímají. I proto se s ním dal do řeči, řešili třeba cestu na Mars a do hovoru se zabrali natolik, že Jágrovi málem uletělo letadlo. Možná se studiu těchto věcí bude útočník po kariéře věnovat.