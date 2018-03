Jágr chce změnu a varuje: Příště může přijet rakev. Činovníci oponují

Ne, kvůli výluce NHL se v rodném městě neocitl. Po nedobrovolném konci v nejslavnější lize světa se šestačtyřicetiletý útočník rozhodl popostrčit prvoligový klub, jemuž zároveň šéfuje, do extraligy.

Jeho aktuální „výpomoc“ se však ve čtvrtfinálové sérii proti Prostějovu smrskla na několikasekundové epizodky. V úterý i ve středu se na ledě objevil v zahajovací pětce Rytířů, ale po buly téměř okamžitě zmizel na střídačku a do kabiny.

Druhý nejproduktivnější hráč historie NHL jepičími střídáními sbírá starty, aby dle regulí mohl zasáhnout i do případné baráže o extraligu. „Víc bych momentálně nezvládl,“ pronesl po prvním čtvrtfinále v současnosti nejslavnější český sportovní marod.

Paradoxně ho po ostrém zákroku ze závěru základní části netrápí hlava, nýbrž se opět ozvalo pravé koleno. „Po nárazu jsem se v podstatě vypnul. Když jsem bezvládně padl k ledu a sedl si na nohy, utrpěl právě meniskus a vazy,“ vysvětlil Jágr.

Zároveň si však uvědomoval, že ze střetu mohl vyváznout daleko hůř než pouze s krvavým šrámem na tváři. „Hráči jsou rychlejší a silnější. Myslím, že podobné nárazy by se měly začít pískat, protože je pak jen otázka času, kdy místo nosítek přijedou na led frajeři s rakví,“ prohlásil.

Kladno si (nejen) na zákrok na Jágra stěžovalo. Klub nepodal podnět k disciplinární komisi, která by se zabývala počínáním a případným trestem pro Sikoru, ale k té rozhodcovské. Ta však moment z úvodu prvoligového mače podobně jako arbitři přímo na ledě jako faul (naražení zezadu) neposoudila.

„Máme k Jaromírovi obrovskou úctu, pro nás je jako pro každého Čecha hokejový bůh, ale už se k tomu nechceme vracet. Vyjádření jsme k tomu podali,“ omluvil se předseda komise rozhodčích Vladimír Šindler. Mimochodem, podobný pohled má i šéf českého hokeje Tomáš Král.

Povyk kvůli číslu 68

Je férové zmínit, že pokud by nepříjemný moment zažil „řadový“ hokejový profík z tuzemska, zákroku by se málokdo věnoval. „Obětí“ se však stal Jágr, jehož každý zápas, vtípek na sociálních sítích nebo vyjádření budí nebývalou pozornost.

Jeden z nejslavnějších hokejistů v dějinách teď sám otevřel diskusi o zdraví a bezpečnosti hráčů. Trestat podobné zákroky? Nebo ne? O tom se pře hokejová veřejnost.

„Těžko říct, zda to byl faul, nebo ne. Ani to teď není vůbec důležité. Do budoucna by se nad tím měl hokejový svaz a ti, co dělají pravidla, zamyslet,“ vybídl Jágr a za příklad dával zámoří. „V NHL to začali pískat, aby byla hra čistá. Majitelé si dobře uvědomili, že ztratit tři nebo čtyři hráče za sezonu kvůli otřesu mozku je zbytečné. Vzalo jim to spoustu času, ale vyčistilo se to.“

Vskutku, v NHL platí jednoduchá poučka - pokud vidíš soupeřovo číslo na zádech, ať se nacházíš kdekoliv, nevrážej do něj! „Rána to byla jako z děla, Džegy to nečekal. Na jednu stranu to faul není, na druhou je to zákrok do hlavy. Blbá náhoda,“ soudí dlouholetý hráč NHL a exreprezentant Petr Nedvěd.

Nepřipravenost hráče bez možnosti se bránit je jednou z hlavních podmínek, kdy sudí mohli posoudit zákrok jako naražení zezadu. Komise rozhodčích ovšem vzala také v potaz, že se kladenský forvard (protisměrnou kličkou) sám vystavil do zranitelné pozice.

I proto se dle Šindlera a spol. na Kladně správně nepískalo. Hvizd se ozýval jen z hlediště.

Nabízí se tak otázka: povolují řády v Česku drsnější hru než v zámoří? Chrání pravidla IIHF, jimiž se řídí tuzemské soutěže, dostatečně zdraví hokejistů?

„Nemyslím si, že by se NHL a IIHF zásadně lišily. Třeba zásahy hlavy, které NHL tvrdě postihuje až v posledních sezonách, byly v evropském hokeji přísněji trestány již dříve,“ uvedl Král pro MF DNES. „A nemám žádné náznaky, že by se naše soutěže v tomto směru nějak vymykaly. Například v extralize naopak přehnaně tvrdých zákroků, stejně jako disciplinárních trestů ve srovnání s nedávnou minulostí, výrazně ubylo,“ dodal.

„Letos je však rok, kdy v IIHF bude schvalován balík změn,“ uzavírá Šindler.