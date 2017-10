Kdy nastoupí Jágr? Záleží na něm, nespěchá calgarský kouč na legendu

Kouč Glen Gulutzan si sice pochvaloval, jak hráči v přítomnosti legendárního útočníka trénovali, sám Jágr to však svým typickým způsobem zpochybnil.



„Nevím, zda to bylo pro kluky nějak povzbudivé. Jsem hlavně rád, že jsem ten trénink přežil,“ smál se Jágr. „Věřme, že to bylo jen tím vzduchem, že jsem nemohl popadnout dech,“ pobavil zámořské novináře. „Snad to už zítra bude lepší,“ dodal Jágr.

Připouští, že může nějaký čas trvat, než se dostane do obvyklé pohody.

„Trénink byl ve velkém tempu. A jak už jsem řekl v předchozích dnech, nebude to pro mě nijak snadné. Je to něco jiného, i pro mé spoluhráče. Když vás vymění, obvykle už třeba odehrajete pár utkání, jste ve formě a v zápasovém rytmu. Což o sobě teď říci nemohu. Bude to pro mě určitá výzva,“ uvedl Jágr, který ve středu podepsal s klubem roční smlouvu.

Zatímco úvodní zápas sezony na ledě Edmontonu stihnout nemohl, v sobotu večer zámořského času přivítají Flames doma Winnipeg. Zatím ale není ani zdaleka jisté, že půjde zároveň o Jágrovu premiéru v kanadském týmu.

„Mám za sebou bláznivé dny. Není snadné trénovat samostatně, když nevíte, jaká je vaše budoucnost. Chci to brát den po dni. Musíme k tomu přistoupit obezřetně. Když nebudu připravený, nebylo by asi zrovna moudré mě poslat na led,“ řekl Jágr.

Milion za zápasy Jeden milion dolarů má Jágr jistý coby základní plat, další si může během ročního angažmá vydělat díky výkonnostním bonusům. Ty má vypsané za odehraná utkání, přičemž na první z blíže neurčených bonusových částek potřebuje zvládnout 45 zápasů. Pokud stihne nastoupit alespoň do 50 mačů a Calgary navíc postoupí do play-off, vyinkasuje celý milion.

Tlačit na něho nijak nechce ani Gulutzan. Ze společného působení v Dallasu - byť krátkého - dobře ví, co Jágr ke svým nejlepším výkonům potřebuje.

„Podle mého nevypadal špatně, i když on sám si to nemyslí. Ale už odehrál v této lize dost zápasů na to, aby měl jasno o tom, kdy je připravený hrát. Mluvili jsme o tom a já mu říkal, že mi musí dát vědět, jak se on sám cítí,“ přiblížil Gulutzan.

V útočné formaci by mohl hrát Jágr s Krisem Versteegem a mladým centrem Samem Bennettem. „Potřebuje se naučit systémy týmu a najít si cestu, jak v jejich rámci hrát. Ale je to velmi chytrý hráč, který toho hodně odehrál, takže myslím, že si svou cestu najde hodně rychle. Je však jasné, že se musí cítit dobře,“ dodal Gulutzan.