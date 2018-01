Jágrova nejistá sezona. V Calgary má skončit, udrží se v NHL?

Jágr se totiž s kanadským klubem nejspíše rozchází.

V polovině sezony, od níž se čekalo, že přinese radostné loučení brzy šestačtyřicetiletého veterána s NHL.

Calgary pomůže do play-off, zase nasbírá desítky bodů a hlavně pokoří Howeův rekord v počtu odehraných zápasů. Vždyť Jágrovi stačilo nastoupit do 56 zápasů. „ By byla škoda toho nevyužít,“ sám uznával.

Jenže stylový odchod se mění v labutí píseň. Smutnou, mollovou. Jágra bičuje vlastní tělo, už ho připravilo o 19 utkání. Když už se naganský geroj dostal do obstojné formy, pokaždé jej zradilo zdraví.

Podle informací ze zámoří marodil s třísly i kolenem.

Trable s chřadnoucí tělesnou schránkou mu nabourávaly léta nezdolnou psychiku. „Je frustrovaný,“ přiznal nedávno calgarský kouč Glen Gulutzan.

Konec, o který si sám řekl

Od Jágra se dočkal skvělého mentoringu pro mladé hráče, na ledě to tak slavné nebylo. Nejstarší hráč NHL se připomněl sedmi body. Sestavou spíše padal, než stoupal.

Situace se stala neudržitelnou. Pro obě strany.

Zámořský novinář Elliotte Friedman (z televizní stanice Sportsnet) tak o víkendu přišel se zprávou, že opět zraněný Jágr pracuje s vedením Calgary na předčasném ukončení spolupráce.

Klub z mrazivé kanadské provincie Alberta by měl opustit po pouhých tří měsících. Některá média píší, že je to na jeho popud. Dvojnásobný mistr světa je nejspíše na současné adrese nešťastný.

Jeho tělo by jistě uvítalo přesun za teplem.

To, že Friedman patrně není na mylné stopě, potvrzuje i Jágrova čerstvá neúčast na týmových dovednostních soutěžích.

Jde o akci pro fanoušky, jako marketingový tahák se měl alespoň ukázat v civilu. Jenže Jágr se nejspíše už drží mimo tým. Friedman informuje, že agent Petr Svoboda má svolení jednat s ostatními kluby NHL o výměně.

Zájem o služby druhého nejproduktivnějšího hokejisty v dějinách slavné soutěže je ale napříč mapou Severní Ameriky nulový.

„Mohla by po něm sáhnout snad jen Arizona,“ přemítá Andrew Yip z webu Iceman Hockey.

Pro Jágra by šlo o ideální destinaci. Na jihu USA, daleko od kruté kanadské zimy. V mužstvu, kde se snadno hledá příležitost v útočných řadách a kde ocení jeho prvotřídní mentorství.

34 utkání, které potřebuje k dohnání Howea, by tam mohl zvládnout.

Pak jsou tu fanoušci, kteří tradičně přicházejí se zbožnými přáními. Rádi by českou osmašedesátku viděli zejména v Pittsburghu.

A připomíná se také říjnový zájem St. Louis. Jágr tehdy s díky odmítl nabídku z města od řeky Missouri a místo monumentálního oblouku Gateway Arch se vydal obdivovat opačně prohnutou střechu calgarské haly Saddledome.

Kam s ním? Zájem je v Evropě

Jágrovu výměnu stěžuje fakt, že má ve smlouvě výkonnostní bonusy, přičemž už za osm zápasů dosáhne vítěz dvou Stanley Cupů na 150 tisíc dolarů.

St. Louis chtělo na podzim šetřit a nedá se předpokládat, že bude po novém roce utrácet. To i Arizona zní slibněji.

Friedman ovšem předpokládá, že zájem o Jágra je hlavně v Evropě.

Doma na Kladně má místo jisté, pak je tu už ozkoušená KHL a celá řádka dalších lig, kde by se jeden z nejuznávanějších hokejových virtuózů bez problémů uchytil.

Možná by oživil myšlenky na olympiádu.

Vyrazí tímto směrem? Calgary Jágrovi bránit nebude. Klidně se s ním domluví na předčasném rozvázání kontraktu. Vše se ale chystá kanadský klub udělat s maximálním respektem k slábnoucímu velikánovi.

V zámoří již novináři hodnotí Jágrovo působení v Albertě a shodují se na tom, že se Calgary jeho podpis vyplatil.

Prošedivělý mohykán namotivoval spoluhráče, rozdal cenné rady, stihl se párkrát zapsat do statistik. Zase prospíval ve statistice +/-. Pobláznil fanoušky, kteří s nadšením kupovali jeho dresy.

Jágr má brzy obléct jiný trikot. Jmenovka a číslo je jisté. Jaké ovšem bude logo?