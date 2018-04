Bylo lepší, že jsem nenastoupil, přemítal po kladenském neúspěchu Jágr

„Bylo to opatrný z obou stran... Nikdo nechtěl udělat chybu. Jedna z nich rozhodla, škoda,“ posteskl si Jágr novinářům. Dukla o výhře, která ji naopak udržela ve hře o setrvání v nejvyšší soutěži, rozhodla v 57. minutě, kdy se prosadil kladenský odchovanec ve službách Jihlavy Richard Diviš.

Kladno nepatřilo mezi favority baráže, nakonec ale dlouho bojovalo o postup. Dnešní čtvrtá prohra v řadě ale pro Středočechy znamenala konečnou.

„Měli jsme úseky, kdy jsme hráli výborně, některé moc dobře ne. Asi největší problém našeho týmu bylo střílení gólů a přesilovky. V téhle kategorii jsme byli nejhorší ze všech čtyř týmů. Na tom budeme muset zapracovat,“ řekl šestačtyřicetiletý útočník, který se do Kladna v únoru vrátil z nevydařeného angažmá v Calgary.

Přestože byl Jágr z porážky a konce boje o postup do extraligy zklamaný, nebude ji muset dlouho „rozdýchávat“. „Je třeba jít dopředu, začít pracovat na další sezoně. Nebude to nic jednoduchého, máme před sebou kus práce, musíme se rozhodnout, jakým půjdeme směrem. Jací hráči zůstanou, jací ne. Začneme od mládeže, pokusíme se být lepší a postoupit,“ podotkl.

Na střídačce, kde stál společně s trenéry Miloslavem Hořavou a Pavlem Paterou po celou baráž, nervózní nebyl. „Za svoji hokejovou kariéru jsem toho zažil hrozně moc, takže moc nervy nemám. Když hraju, je to o něco horší. Na střídačce je to daleko jednodušší, když nemusím hrát,“ vyvrátil Jágr obvyklé tvrzení bývalých hráčů, že je na střídačce pokouší tréma mnohem více než na ledě.

Rozhodla prohra v posledních vteřinách s Jihlavou

„Mám spoustu síly, energie, vidím věci jinak. Dokážu se vžít do role hráče. Vím, že některé věci nevyjdou, jak by si kluci představovali. Je to dané únavou. Důležité je, že všichni chtěli udělat maximum,“ řekl Jágr.

Nejproduktivnější Evropan v historii NHL litoval, že na začátku baráže kladenští hráči měli z extraligových soupeřů přílišný respekt. „Po prvních dvou zápasech se to trochu uklidnilo, naši hráči si začali více věřit. Měli jsme tam pasáž, kdy jsme vyhráli třikrát za sebou, bodovali jsme často, vyšvihli jsme se na postupové místo. Ale konec nám utekl,“ poukázal Jágr na současnou sérii porážek.

Klíčovým nezdarem byl podle Jágra závěr zápasu proti Karlovým Varům. Středočeši inkasovali 16 sekund před koncem normální hrací doby vyrovnávací gól a poté prohráli po nájezdech. „Možná by to vypadalo jinak, měli bychom o dva body víc. Hráči by si navíc daleko víc věřili,“ řekl olympijský vítěz a dvojnásobný mistr světa.

Kdyby Kladno proti Jihlavě uspělo, Jágr by v neděli v Litvínově nastoupil. Dnes ale hrát nechtěl. „Věřte mi, že jsem si dával plusy a minusy k sobě. A vyšlo, že bude lepší, když nenastoupím. Je to velice těžké rozhodnutí. Za prvé - já jsem dva měsíce nebyl s týmem na tréninku. Nejsem bůh, abych bez tréninku přišel a myslel si, že rozhodnu zápas. To by musel být malý zázrak, aby se to stalo. Věděl jsem, že v tom nepomůžu. Druhá věc je, že by se začalo sahat do sestavy, což je velice problematické,“ vysvětloval Jágr.

V neděli by hrál i proto, že proti Litvínovu nesmí podle dohody klubů nastoupit útočník Miloslav Hořava. „Takže by se uvolnilo jedno místo a nemusela by se měnit sestava.“



Přestože byl ve čtvrtek s týmem na ledě, jeho zdravotní stav není stále ideální. „Sám jsem si trénoval i po večerech. Ale to neznamená, že jsem byl stoprocentně zdravý natolik, abych mohl nastoupit v tak důležitém zápase, jako je baráž,“ řekl Jágr.

Od poloviny února byl mimo hru s poraněnými vazy v pravém koleně a poškozeným meniskem. „Teď se hlavně musím dát stoprocentně dohromady, abych byl v pořádku, jestli ještě budu chtít hrát hokej. Abych byl platný hráč, musím být stoprocentně zdravý. Druhá věc je, že i když jsem nemohl hrát, měl jsem možnost vidět spoustu hráčů. To mi pomůže se rozhodnout, jak dál,“ hodnotil Jágr.