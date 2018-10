Tajemství ztracených svalů. Jágr zkouší nový recept, jak se vrátit do hry

„Mohl bych hrát a věřím, že bych byl i platný, ale nevím, jak dlouho bych vydržel,“ řekl útočník prvoligového Kladna pro MF DNES a iDNES.cz.

Jak jste tedy na tom?

Problém je v tom, že mé tělo bylo zvyklé na určité tréninkové dávky. Ale skoro rok jsem nehrál, takže svaly ochably a jakmile jdu do větší zátěže, rychlosti, cítím, že mě hamstring (zadní stehenní sval) začíná tahat. Mohl bych hrát, ale obnovilo by se mi to, protože nejsem důkladně připravený. Poslední týden jsem začal trénovat jinak, vidím na sobě změnu a věřím, že mi to pomůže.

Trénovat jinak?

Je to mé tajemství, ale musel jsem to udělat, jinak bych měl problém. Později řeknu víc, protože si to chci vyzkoušet na sobě, a když to bude fungovat, pomohu lidem, kteří mají stejné problémy.

Máte nové datum návratu?

Je to náročné na čas. Na tom cvičení jsem i dvě a půl hodiny nad rámec tréninku. Musím znovu aktivovat všechny svaly, které tam teď nemám. A kdybych měl zápasy, tak čas na cvičení není. Sice svaly začínají pracovat, ale já potřebuji, aby vydržely dlouhodobě, aby posílily. Navíc cvičit sám, dokud se to pořádně nenaučím, je hrozně těžké.

Zní to vážně tajemně.

Chci vyzkoušet novou věc, kterou jsem nikdy nedělal, ale vím, že funguje. A u mě funguje o hodně víc, protože tam svaly dřív byly. Po určité době přestaly pracovat, já to tahal na pár zbylých, ale neměl jsem jiný výběr. V NHL nemáte tolik času. Tam si potřebujete odpočinout a je těžké, abyste šel cvičit tři hodiny určité svaly. Teď když konečně čas mám, věnuji se tomu.

Dovolte pár otázek na NHL. V létě tam podepsalo smlouvu hodně Čechů, ale většina z nich skončila na farmě. Proč myslíte?

Každý hráč má jinou příležitost, je jinak oblíbený. Ten, kdo jde na farmu u jednoho týmu, klidně může v jiném hrát druhou lajnu. Je to o trpělivosti, zkouškách, štěstí a o tom, že musíte být připravený, když příležitost přijde. To se stane jednou, dvakrát... A když ji nechytnete za pačesy, budete uražený, že jste měl dostat šanci dřív, skončil jste. Je to zkouška, čekají na vaši reakci, chtějí mít bojovníky. Když manažer pošle někoho na farmu a ten tam udělá všechno, co po něm žádají, tak půjde jako první nahoru. Berou ho jako bezproblémového.

A když je tomu naopak?

Můžete mít právo být naštvaný, ale nepomůžete si. Musíte jít na farmu s pokorou a čekat na příležitost. Klidně se vám podaří deset zápasů, ale stejně vás pošlou zpátky. Popravdě ale já spíš koukám na hráče jako je Pastrňák, Voráček.

Vidíte, Pastrňák zrovna zažil čtyřbodový zápas.

Je to skvělý hokejista, ale taky má vedle sebe skvělé spoluhráče (Marchand, Bergeron). Já s nimi před pěti lety hrál taky a Marchand je hrozně nedoceněný hráč. Je malý, rychlý, silný 1 na 1. A když je někdo menší a silný, je těžké mu vzít puk, když ho nemůžete držet. Těžiště a stabilita je níž než u jiných, takže se lehce vymotá z rohu. A Pasta je stejný typ. Kdo takové hráče má, je v NHL dominantní. A když je máte rovnou tři v lajně, tak si ze soupeřů dělají dobrý den.

DVĚ HLAVNÍ HVĚZDY. Patrice Bergeron a David Pastrňák z Bostonu nejvíce přispěli k výhře svého týmu nad Ottawou.

K tomu je Marchand provokatér.

Jo, nenechá si na sebe sr..., ale aby si někdo nemyslel, že jen provokuje. Jasně, kdyby tak možná nehrál, vyhrál by bodování, protože je často suspendovaný, vylučovaný. Ale to je jeho styl. Hraje na hraně.

Nepřekvapilo vás, že v Islanders nedostal šanci Jan Kovář? Ten teď zvažuje odchod jinam.

Každý manažer má svůj styl a u Islanders je Lou (Lamoriello). Má svou strategii a ten, kdo u něj hraje, to musí respektovat. Je to jen o práci, disciplíně a o tom, co děláte pro tým. Neřeší, kdo jaké má peníze, chce, aby každý šlapal pro tým. Jen pár hráčům povolil mít vyšší číslo než třicítku a to už musíte mít dvacet let v NHL.

Vám 68 v Jersey nechal.

Ale je pravděpodobnější, že vám vyvěsí dres, než že vám dá Lou vyšší číslo. U něj vždy začínáte na nule a je mu jedno, jaké máte statistiky v Evropě. Buď si to vybojujete, nebo ne. Někteří manažeři vás podepíšou, ale pak nechtějí vypadat jako blbci, že budete brát velké peníze na farmě. On ne! Je mu to fuk.