Jágr o své další budoucnosti: NHL? Vzdát se, to není můj styl

Překvapil vás nynější zájem St. Louis, nebo jste o něm věděl?

Mě už nic nepřekvapí. Je spousta věcí, které se mění ze dne na den.

Znamená něco, když klubový manažer Armstrong vyslovil vaše jméno na tiskové konferenci?

To si nemyslím. Na druhou stranu je hodně novinářů, kteří se na to ptají. Asi je to zajímavé téma. Víceméně ten zájem zatím neberu vážně a vůbec ho neřeším. Co bude, to bude. Na mně je, abych byl co nejlíp připravený.

Takže se St. Louis nejste osobně v kontaktu?

Nejsem. Do žádných jednání jsem se během léta nepletl ani jednou.

V St. Louis byste vzhledem ke zranění hráčů mohl mít dost prostoru. To je pozitivní, ne?

To, že někde dostaneš prostor, je sice hezký, ale to dostaneš na pár zápasů, když je někdo zraněný. Pokud nebudeš hrát dobře, tak vypadneš. Nebo opačně – když ten prostor nedostaneš, ale budeš hrát dobře, tak si ho vybojuješ. Záleží jen na tom, jak hraješ. Nikdo nemá nic zaručenýho. Ani mladí, ani staří.

Ruská média vás citovala, že jsou ve hře tři až čtyři kluby z NHL. To platí?

Jde o to, že nikdy nevíš. Já jsem taky myslel, že zůstanu na Floridě. Říkali to všichni. I ti nejvyšší tvrdili: Jo, je to domluvený. A půl hodiny před otevřením trhu s volnými hráči ti řeknou, že s tebou nepočítají. Kdybych to neslyšel na vlastní uši, tak bych tomu nevěřil. Ale taková je realita.

Tak jinak: jste s některým se zájemců v jednání dál než se St. Louis?

Já u těch jednání nejsem, tak to nemůžu odhadnout. Jen poslouchám, co mi říká agent. Když týmy čekaly tak dlouho a já jsem čekal tak dlouho... Nevím, jak bych odpověděl. Nemůžeš věřit všemu, co ti lidi řeknou. Musíš číst mezi řádky. Co si budeme namlouvat, to je poker v hokeji. Každý se snaží nějakým způsobem blafovat. Sice nechápu, z jakého důvodu – přece jsme dospělí chlapi a nepodepisuju nějaký obrovský kontrakt na sedm let. Ale to je jedno, taková je strategie určitých lidí.

NHL začíná ve středu. Je reálné, abyste byl u toho?

Vůbec o tom nepřemýšlím. Když jsem vydržel tak dlouho čekat, pár dalších dní mě nezabije.

Jak se na novou sezonu cítíte připravený?

Moc jsem netrénoval, to je jedna věc. Tedy trénoval, ale ne s mančaftem. To je ohromný rozdíl, zvlášť když už jsou hráči rozehraní. Mají v hlavě tu zápasovou rychlost. Takže by mi to vzalo pár zápasů, i kdybych hrál na Kladně. Pokud si někdo myslí, že sem přijdeš a budeš dominovat, tak je na velkém omylu. První liga je podle mě ještě rychlejší než extraliga.

Je to komplikace, když jste byl zvyklý jezdit na kempy a být s týmem?

Nikdy nevíš. Svaly mají určitou paměť a moje ji mají dlouhou, protože jsem pětačtyřicetiletý hráč. Je otázka chvíle, kdy se to vrátí zpátky. Na druhou stranu si pamatuju, jak jsem se v New Jersey zranil v první den tréninkového kempu, a pak jsem udělal 70 bodů. Zranil jsem se hned v prvních pěti minutách a vůbec netrénoval. Všichni myslí, že to dělám schválně.

Máte radost, že se jednání o NHL obnovila?

Nemám ani radost, ani nejsem smutný. Neřeším to.

Nedá se říct, že jste NHL už svým způsobem vzdal?

(přemýšlí) Ten pocit se dá těžko popsat. Vzdát, to ne, to je špatné slovo. Já nejsem zvyklý se vzdávat.

Nezačal jste si připouštět variantu, že už si v NHL nezahrajete?

Jasně, jsou chvíle, kdy to je nahoru a dolů. Ale že bych něco vyloženě vzdával, to není můj styl.

Opravdu je nereálné, že v sobotu nastoupíte za Kladno?

Nemám ještě ani vyřízenou transferkartu. Kluby z NHL, se kterými jednám, si nepřejou, abych hrál, takže to musím respektovat. Je to nepříjemné kvůli lidem, kteří vyprodali stadion, ale my jim na druhou stranu nic neslibovali. Záležet bude, jak všechno dopadne, třeba budu hrát ve středu. Jednání se mění během hodiny. Ale je pravda, že se už začínám připravovat na NHL víc.

Ještě k St. Louis. Je pro vás fajn, že tam hraje Vladimír Sobotka?

Samozřejmě by bylo fajn jít někam, kde jsou další Češi.

Jak vám vyhovovalo hrát s ním v reprezentaci?

Teď už je spíš otázka, jestli můj styl vyhovuje jemu. Ale vážně: NHL je kvalitní soutěž a člověk si nemůže vybírat. Je spousta hráčů, kteří by dali cokoli, aby si v ní mohli zahrát aspoň jeden zápas.

Skladba týmu St. Louis působí hodně nadějně. Souhlasíte?

Je to mančaft, který je založený na obráncích. Mají je výborné: všichni jsou obrovští a kvalitní ofenzivně i defenzivně. Je problém hrát proti mužstvům jako St. Louis.

Víte, že St. Louis hraje první zápas v Pittsburghu?

Jo, hrajou? Tak jo, mějte se.

