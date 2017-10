Jágr letí za smlouvou od Calgary. V Kanadě bude větší tlak, tuší

„Vážně jsem to neřešil a nijak jsem na to netlačil. NHL sice byla mou prioritou, ale já už měl připravenou variantu, že nikam nepůjdu a budu tady. Vážně ano. Je to pro mě takové překvapení, že to všechno takhle dopadlo,“ řekl Jágr v rozhovoru s ČTK během tréninku, jenž absolvoval na kladenském stadionu v pondělí před půlnocí.

„Měl jsem v plánu jet už ve středu do Litoměřic. Pak už by přišly na řadu ty dva domácí zápasy se Slavií a Českými Budějovicemi,“ prozradil Jágr, který zvažoval nastoupit už v sobotním domácím duelu Rytířů s Přerovem, ale nakonec vše přehodnotil.

Žádnou zvláštní úlevu, že je čekání a nejistota ohledně budoucnosti za ním, nepociťuje. „Mám z toho smíšené pocity. Ať to dopadlo, jak to dopadlo, všechno má svoje plusy a také mínusy. Čekal jsem dlouho, teď je všechno hodně narychlo,“ připustil Jágr.

„A neměl jsem šanci s nikým trénovat, což je takové nepříjemné. Jdeš do jiného mužstva bez tréninku... A já pět měsíců nehrál, což v mých letech nebude žádná hitparáda,“ doplnil Jágr, jenž je nejproduktivnějším Evropanem historie NHL a díky kontraktu s Flames se před ním otevírá šance stát se hráčem s nejvíce starty v základní části NHL.

„Mohl to být jakýkoliv tým. Ale také žádný. Věděl jsem po těch prvních dnech po otevření trhu s volnými hráči, že ta šance, že tě někdo podepíše, je svým způsobem malá. Nebo bych musel jít vyloženě za malé peníze. Pak totiž začnou kempy a manažeři a trenéři dají šanci mladým, aby je viděli. Nemají tam, co ztratit. A pak záleží, zda těm mladým hráčům se kemp vydaří, nebo se případně někdo z týmu zraní,“ konstatoval Jágr.

„Pokud nejsi nějaká superstar, většina mužstev půjde do sezony s mladými hráči. Pak záleží na tom, zda mladí tu situaci využijí, nebo ne. Já měl asi to štěstí, že v Calgary se mladí hráči, s nimiž počítali, neukázali až v takovém světle, jak předpokládali,“ přemítal Jágr.

S ohledem na pozici v týmu nechtěl dlouho kývnout na finančně nízké nabídky. Nakonec udělal do jisté míry krok zpět. „Jedna věc je, že těch možností moc nebylo. Ty nabídky byly zhruba stejné. Šlo ale i o to, že Calgary bylo ve hře od začátku; i když ne extra intenzivně, pořád se jednalo. A na druhé straně St. Louis se staly nepříjemné věci a zranila se jim spousta hráčů. Ti se však budou zase během roku vracet. Tam jsem to bral tak, že bych byl jako doplněk, tady to beru tak, že mám nějakou šanci,“ vysvětlil, co ve prospěch Plamenů rozhodlo.

„Ten tlak by měl být každopádně jiný a odvíjet se jiným směrem. Myslím, že se mnou počítají do třetí čtvrté lajny. A já nejsem proti. Zase budu hrát třeba proti třetím a čtvrtým lajnám soupeřů. A uvidíme, jak mi to bude vyhovovat, jak se mi bude dařit,“ řekl Jágr, jenž se v Calgary opět setká s koučem Glenem Gulutzanem. „Trénoval mě v Dallasu, bavili jsme se, nějakou představu mám.“ Stejně jako v týmu Floridy ho v kabině čeká řada velmi mladých spoluhráčů. Porovnání s jeho pozicí mentora mezi talentovanými hvězdami Panthers se však olympijský vítěz z Nagana brání.

„Myslím, že budu hrát úplně jinou roli. Už na platu je možné vidět, že ta role jako na Floridě tam v žádném případě nebude. Nikdo to od tebe nečeká. To by museli být blázni, kdyby mi nabízeli takovéhle peníze, abych tam hrál první lajnu. To nejde dohromady. Když to přeženu, je to jako bys vyrazil koupit ferrari a měl na to 20 tisíc korun,“ smál se Jágr.

Barvy kanadského klubu bude hájit poprvé v dlouhé kariéře. „Uvidíme. Je tam určitě větší tlak. Je rozdíl hrát někde, kde se přijde osm tisíc lidí podívat za zábavou a kde není taková věda, když se ti zápas nepovede, a tam, kde máš vyprodáno, kde jsou v hledišti všechno lidi, co hokej hráli a rozumí mu. Když se ti nedaří v Kanadě, je to daleko větší problém, než když se ti nedaří někde jinde,“ uvědomuje si Jágr.

„Ale tohle je takřka stoprocentně má poslední sezona v NHL, tak budu moct alespoň říci, že jsem si zahrál v Kanadě. A proti Calgary jsem si navíc zahrál (v roce 1989) i můj první zápas za reprezentaci. V 17 letech to byla jiná situace. Je v tom kus symboliky,“ podotkl Jágr.

Za další kapitolou své bohaté kariéry odletí v nejbližších dnech. „Buď ještě dnes v úterý, nebo o den později. Ještě nevím, ale co nejrychleji, i když první zápas už nestihnu, hrají hned ve středu. Uvidím, jak se mi povede dát všechny věci dohromady,“ uvedl Jágr, jehož čeká výrazně jiné podnebí než v předchozím působišti. „Uvidíme, co to se mnou udělá. S Floridou se to srovnat samozřejmě nedá. Možná se na starý kolena naučím lyžovat,“ smál se Jágr.

Calgary přes různé plány na výstavbu nového komplexu nadále setrvává v tradiční staré hale Saddledome. „Ale je pořád mladší, než tady ta naše,“ pohlédl Jágr s úsměvem ke stropu kladenského zimního stadionu.

Jisté je, že podpisem smlouvy potěšil vášnivé fanoušky ze slavného seskupení Travelling Jagrs z provincie Alberta - kde leží i Calgary - jež ho v parukách následovali na různé stadiony. „Ti jsou určitě nažhavení,“ odtušil Jágr.