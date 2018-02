Hráli výborně a docela tvrdě do těla, ocenil Jágr soupeře z Přerova

Byl to o poznání těžší zápas než proti Benátkám?

Přerov byl kvalitnější soupeř než Benátky, ale my jsme i proti Benátkám měli problémy, první dvě třetiny to bylo vyrovnané a možná byly i některé části zápasu lepší. Ale aspoň máme na čem pracovat. Věděl jsem hned, že to bude dlouhá cesta. Bude to fuška, no.

Jak jste se cítil?

Já sám se více méně neřeším. Snažím se nějakým způsobem pomoct a dostat se do co nejlepší formy. Bylo těžké se prosadit, hráli výborně a docela tvrdě do těla.

Byly už v kladenském systému prvky, které chcete?

Je jedno, jaký máš systém, když jsi vždy krok pozadu. Ne že bychom byli pomalejší, ale naše reakce byly pomalejší. Na tom musíme zapracovat a hrát víc pospolu. Oni jsou dobří jeden na jednoho.

Byl velký nezvyk hrát mistrovský zápas na malém zimáku?

Tak zima je všude. Já mám rád výzvy a také tohle je pro mě výzva. Samozřejmě je rozdíl, když posledních 25 let nastupuješ v arénách za miliardu dolarů, ale bohužel, nedá se nic dělat. Beru to jako výzvu, za kterou jsem rád.

Na začátku třetí třetiny jste trefil tyč. Co chybělo?

Asi dvacet centimetrů. To se stává. Blbé je, že oni nás v tabulce honí a my můžeme díky tomuhle zápasu ztratit v play-off domácí prostředí. Ale to je naše chyba. Pořád to máme ve svých rukách. Je více méně jedno, s kým hraješ, důležité je začít doma, oproti našemu hřišti je tady letiště. Ale těžké to bude tak jako tak.

Ukazuje se, že první liga bude ještě urputnější než extraliga?

Těžko říct, nemám to s čím srovnávat, extraligu jsem nehrál šest sedm let. Ale nebude to o moc horší. Možná i tvrdší a rychlejší. V extralize jsou zkušenější hráči, kteří mají větší trpělivost, kvalitu, to je jiná věc, tady hraje spousta mladých kluků, kteří hrají o svůj život.

Hrál na vás Přerov osobku?

Nemyslím, že to byla osobka. Hráli na všechny stejně, prostě nám nedali žádný prostor. Fakt hráli dobře. Klobouk dolů. Ale záleží na nás, jak se přizpůsobíme příště.

Koleno je v pořádku?

Zatím drží. Horší by bylo, kdybych hrál bez ortézy. Byl to dobrý test, protože hráli do těla. A kdykoli mohli, tak do těla šli.

Měl jste v plánu hrát celý zápas?

Dokud budu zdravý, chci hrát co nejvíc minut, abych se do toho co nejdřív dostal.

Takže to neděláte kvůli lidem, kteří vyprodávají stadiony?

V první řadě je to pro tým a pro mě.

Vybavujete si, že jste za Přerov na tomto stadionu nastoupil před 22 lety při exhibici?

Škoda že to nebylo podobný. Dobrý, borci, musím jít.