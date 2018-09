Posily nejsou zadarmo, vzkazuje Jágr. Sám pomáhá Kladnu shánět sponzory

Letní příprava ale Jágrovi moc velkou radost neudělala - Rytíři slavili v 10 zápasech výhru jen třikrát. „To nevadí, alespoň víme, na čem máme pracovat. Co si ale budeme namlouvat, každý soupeř bude těžký,“ uvědomuje si.



Jágr chce vytyčené extraligové mety dosáhnout budováním kádru na celou sezonu. I proto odmítá slibné, ale jen dočasné posily na hostování. „Výpomoc je jedna věc, ale my chceme mít mužstvo na baráž. K čemu mi bude cizí hráč, když mi pak v lednu nebo únoru odejde?“ reagoval na dotaz o spolupráci s plzeňským manažerem a bývalým spoluhráčem Martinem Strakou.

A tak pomáhá Jágr postavit soupisku vlastními silami. Jednání se účastní osobně, i když mu to ukrajuje čas potřebný na regeneraci. „Nechci říct, že jsem kancelářská krysa, ale chci u toho být. Myslím si, že to pomůže.“

S velkou organizační zodpovědností pomáhá Jágrovi spousta lidí. Samotné číslo 68 shání sponzory a s tím související finanční prostředky, což je podle něj nejtěžší. „Každý volá po posilách, ale lidi si musejí uvědomit, že za chleba sem nikdo hrát nepůjde. Až se tomu někdy musím smát,“ přiznává kladenská ikona.

Faktor Jágr je přesto při vyjednáváních klíčový. I když ne tak, jak by se mohlo zprvu zdát... „Že zavolám já, asi někdy pomůže, ale není to rozhodující. Výhoda je to tehdy, když hráč pochopí, že ho tu doopravdy chci.“

První utkání nového ročníku 1. ligy čeká Kladno v sobotu doma proti Frýdku-Místku.