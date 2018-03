Jágrův barážový sen žije, Kladno to ale zrovna moc netěší

Rytíři sice v sérii po víkendu stále drží luxusní náskok 3:1 na zápasy a mají tedy k dispozici ještě pár mečbolů, na druhou stranu však moc dobře vědí, že ještě nemají hotovo. Myšlenky na Jágra je rozhodně neuklidňují.

Legendární 68 si v utkání připsala čtrnáctý z patnácti potřebných startů a dál může živit naději, že se do baráže, která startuje v úterý 27. března, stihne uzdravit.

Zatím to tak však příliš nevypadá. Šestačtyřicetiletý kmet si před úvodním buly stoupl na pozici obránce blízko domácí střídačky. A okamžitě na ni zamířil, jakmile rozhodčí vhodil úvodní buly. Strávil na ni ve výzbroji také celý zbytek utkání, do něhož už nezasáhl.

I to naznačuje, že se jeho stav nelepší. Jágra stále trápí zranění kolena, které si přivodil 17. února po zákroku havířovského Marka Sikory. Tehdy po nárazu do mantinelu ztratil vědomí a při pádu si nešťastně přisedl nohu.

„Je to pořád stejné, nejsem schopný trénovat, nejsem schopný hrát. To je osud. Jsou věci, které nemůžu momentálně ovládat. Snažím se dělat maximum, proto nastupuju do zápasů kvůli startům – kdyby se můj stav náhodou zlepšil. Člověk nikdy neví. Poslední zápasy baráže se hrajou až za měsíc,“ řekl Jágr nyní.

Popravdě: Kladno si bez něj až do včerejška vedlo znamenitě. Ve čtvrtfinále vyřadilo Prostějov a v semifinále až nečekaně snadno válcovalo Budějovice. Vyhrálo oba zápasy venku a dominovalo i v sobotu.

Na týmu bylo vidět velké odhodlání i v neděli, jenže po první třetině vedl pouze 1:0, byť byl soupeř zralý na vyšší příděl. Jak se později ukázalo, bylo tohle zaváhání klíčové.

„Já bych si tím hlavu nelámal, to je play off. Věřím, že uspějeme příště,“ pravil kouč Miloslav Hořava.

Zatímco Kladno teoreticky může prožít ještě drama podobné fotbalovému derby, v němž Sparta také přišla o tříbrankové vedení, Karlovy Vary nenechaly nikoho na pochybách – sérii se Slavií zvládly jasně 4:0 na zápasy a už se mohou v klidu připravovat na barážové duely s Litvínovem a Jihlavou.

Doplní je Kladno, nebo bude Jágr nakonec hrát extraligové play off v dresu Třince? „To vůbec neřeším. Budu se opakovat, ale mojí prioritou je Kladno,“ reagoval slavný útočník.