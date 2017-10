Potvrzeno, podepsáno. Jágr má v Calgary roční smlouvu na milion dolarů

Zatímco jeho noví spoluhráči se chystali na úvodní duel v Edmontonu, kde prohráli 0:3, Jágr plnil první povinnosti i na tiskové konferenci. „Jsem rád, že jsem tady,“ řekl po podpisu smlouvy.

Zatím není jasné, zda nastoupí v sobotu v domácím zápase s Winnipegem. „Uvidím, jak se budu cítit při tréninku. Musím být hlavně prospěšný týmu. Pokud se tak ještě nebudu cítit, nemá cenu spěchat,“ dodal.

Asistent generálního manažera Craig Conroy vyzvedl pětačtyřicetiletého českého hráče na letišti a zamířili rovnou do haly. Jágr tam zpečetil podpisem svůj start ve 24. sezoně NHL v kariéře, v šatně si prohlédl své místo vyzdobené jmenovkou a poprvé spatřil dres Flames s číslem 68 na zádech. Vybral si helmu a výstroj. „Záleží na mých vlasech,“ vtipkoval na dotaz, zda chce helmu střední, nebo velkou.

Po telefonu si popovídal s generálním manažerem Bradem Trelivingem a pak poprvé navlékl dres Calgary i před médii.

„Děkuji Flames, že mi dali šanci si zahrát alespoň ještě jednu sezonu v NHL. Hraji v soutěži mnoho let a už ani nevím, kolik to je. Začínal jsem v 18, je mi 45 a miluji hokej i NHL,“ uvedl český útočník, kterému působení v NHL třikrát zkrátila výluka a jednou odešel sám na tři roky do Omsku do KHL.

Jágr dosud vystřídal v NHL osm klubů, poprvé si nyní zahraje v kanadském týmu. „Když jsem se na poslední chvíli rozhodoval, kam bych chtěl jít, byl to velmi důležitý faktor. Chtěl jsem mít tuhle zkušenost,“ podotkl s tím, že by mohlo jít na 99,9 procenta o jeho poslední sezonu v NHL.

Fanoušky Jágr požádal o trpělivost. „Nejsem člověk, který má rád změny. A když se k ní odhodlám, potřebuji čas, abych si zvykl,“ řekl Jágr, jenž očekává, že se bude muset do potřebného tempa postupně zapracovat. I proto, že poslední utkání odehrál začátkem dubna za Floridu.

„Je to jiné. Nevím, jak bude moje tělo reagovat. Nehrál jsem ani netrénoval s týmem pět měsíců. Připravoval jsem se většinu času sám a to není stejné,“ uvedl Jágr, který by se měl zařadit do třetí formace k Samu Bennettovi a Krisu Versteegovi.

„Při předchozích změnách jsem měl alespoň čas sžít se s novým prostředím v tréninkovém kempu. A v několika přátelských zápasech jsem měl možnost sehrát se se spoluhráči. Teď je to jiné. Pravděpodobně budu potřebovat více času než obvykle. Ale vydám ze sebe všechno, co půjde, abych týmu pomohl,“ vysvětlil.

V Calgary, které v minulé sezoně vypadlo v prvním kole play-off, věří, že jim Jágr pomůže být lepší. „Sledovali jsme minulou sezonu všechna jeho střídání. Dokáže si skvěle pokrýt puk, jeho myšlení je na špičkové úrovni. Stále umí výborně tvořit hru,“ vypočítal jeho silné stránky generální manažer Treliving. „Ano, rychlost není jeho nejsilnější zbraní. Ale když ho obklopíte vhodnými hráči, vyniknou jeho přednosti. Chceme být lepší a cítíme, že nám k tomu může pomoct, proto jsme ho brali,“ dodal.

Jágr je v historických tabulkách NHL třetí mezi střelci (765) a druhý v kanadském bodování (1914). Drží rekord soutěže v počtu vstřelených vítězných gólů (135) a v této sezoně se může dostat i do čela v počtu odehraných zápasů NHL, kde by vystřídal Gordieho Howea. K tomu potřebuje přidat k 1711 startům ještě dalších 57. Už dříve český útočník přiznal, že ho tenhle rekord láká a motivuje.

„Nechci koukat tak dopředu. Chci začít od prvního zápasu a jít dál. Můžu se třeba zranit nebo něco takového,“ uvedl Jágr a z pověrčivosti poklepal do stolu. „Nikdy jsem nekoukal na rekordy, protože jinak bych neodešel na tři roky do Ruska. Jinak bych ho překonal už před třemi roky. Ale jsem teď blízko, a když se mi to povede, zvlášť v dresu Calgary, bude to výjimečné. Ale nekoukám tak daleko,“ doplnil.

V soutěži bude opět suverénně nejstarším hráčem, o pět let mladší jsou útočník Matt Cullen z Minnesoty a obránce Zdeno Chára z Bostonu. „Před nějakým časem jsem řekl, že bych chtěl hrát do padesáti. Novým trendem NHL je, že manažeři a prezidenti klubů dávají šanci mladým. Rozumím tomu. To je důvod, proč je pro mnoho starších hráčů těžké najít práci, a já jsem rád, že ji mám. Není mnoho starších hráčů, kteří můžou říci stejnou věc. Mám štěstí a chtěl bych toho využít,“ řekl Jágr.

Čelil také dotazu, jak se těší na partu fanoušků Travelling Jagrs, kteří svůj idol v dokonalých kostýmech provázeli po stadionech NHL a nyní jej přivítají doma v Calgary. „Doufám, že jim nebudu muset kupovat vstupenky. Tak vysoký kontrakt jsem nepodepsal,“ smál se Jágr.