Jágr si užil finále Stanley Cupu přímo v Las Vegas a ocenil Ovečkina

Atmosféra v Las Vegas vítěze Stanleyova poháru z let 1991 a 1992 s Pittsburghem uchvátila. „Je to skvělé město. A teď je to i skvělé hokejové město. (Komisionář NHL) Gary Bettman odvedl dobrou práci, že se hokej dostal do Las Vegas,“ řekl Jágr pro NBCSports.

Šestačtyřicetiletý Jágr hrál za Washington v letech 2001 až 2004 a s lídrem Capitals Alexandrem Ovečkinem se v týmu nepotkal. Ruský kanonýr do NHL vstoupil až v sezoně 2005/06. „Nevím, co to pro něj znamená. Pravděpodobně z něj spadne tlak. Nikdo o tom už nebude mluvit,“ komentoval Jágr pro nhl.com konec Ovečkinova čekání na triumf ve Stanleyově poháru.

Jágr dosáhl na zisk slavné trofeje v prvních dvou sezonách své zámořské kariéry a od té doby už si zahrál finále jen v roce 2013 v dresu Bostonu. „Není snadné vyhrát Stanley Cup. On si to zaslouží. Já jsem moc zápasů neviděl, ale sledoval jsem poslední tři zápasy a hrál určitě nejlépe za posledních deset let,“ doplnil Jágr k Ovečkinovi.

Jágr za 24 sezon v NHL hrál i za New York Rangers, Philadelphii, Dallas, New Jersey, Floridu a Calgary, v jehož dresu v uplynulé sezoně stihl vinou zranění jen 22 utkání a připsal si sedm bodů za gól a šest asistencí. Celkem má v soutěži na kontě z 1733 duelů 1921 bodů za 766 branek a 1155 přihrávek. V play off zaznamenal v 208 utkáních 201 bodů za 78 gólů a 123 asistencí.