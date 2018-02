Jágrův první den v Česku: utajený přílet, vyšetření i zápas

Nebyla to pravda, byť by tato fabulace dávala smysl. Slavná hokejová 68, která potřebuje v první lize nasbírat patnáct startů, aby mohla svému mateřskému klubu pomoci v případné baráži o extraligu, se objevila ve zlatém VIP salonku až pět minut po úvodním buly.

Černá bunda, vlasy ulíznuté dozadu a ve tváři široký úsměv od ucha k uchu. Na Jágrovi byla poznat úleva. Konečně byl v bezpečí a stranou zájmu médií, která ho od příletu ze zámoří celý den naháněla.

Ostatně i před vstupem na stadion na něj číhal štáb jednoho bulvárního televizního pořadu.

„Hlavně ale mohl konečně trochu vypnout, protože prožíval hodně hektický den,“ popisoval kladenský mluvčí Vít Heral.

Hokejová legenda toho měla za sebou opravdu dost. Dlouhý přelet, časový posun, podpis smlouvy, kterou uzavřel se svým otcem, aby ji coby majitel klubu nemusel podepisovat sám se sebou, či návštěvu vyhlášeného fyzioterapeuta Pavla Koláře v Praze. I tam na něj čekaly kamery.

Na kladenském zimáku ovšem vlastně pořádně nikdo netušil, že je Jágr přítomen. Fanoušci neskandovali jeho jméno, neměli připravený žádný vítací transparent. Všichni se soustředili jen na zápas proti Karlovým Varům. A Jágr na sebe nijak neupozorňoval.

V tom je mistr, což předvedl už dopoledne na letišti. Nechtělo se mu hovořit s novináři, a tak nevyšel standardním východem.

O pár hodin později na svém facebookovém profilu psal: „Už jsem dávno doma, můžete jít v klidu domů. Omlouvám se, že jsem použil jiná vrátka, ale stejně bych vám neměl co říct.“ Byla to jeho první zpráva pro fanoušky na síti po téměř pěti měsících.

I proto se tentokrát rozepsal. V dlouhé výpovědi prozradil, jaké zdravotní patálie jej poslední týdny v Calgary trápily. „Před více než dvěma měsíci mi začalo otékat koleno. Nechtěl jsem jenom čekat, co se stane. Hrál jsem dál, nechal si z toho jenom vytahovat vodu. Ale možná se to tím hraním bohužel zhoršilo.“

I proto ještě ve středu zamířil za fyzioterapeutem Kolářem. Právě konzultace s renomovaným odborníkem ovlivní, co ve čtvrtek Jágr poví na tiskové konferenci.

Jak jsou potíže vážné? Budou mít Jágrovy prvoligové starty za Kladno zpočátku epizodní charakter? Nebo těsně před přestupovou uzávěrkou ikonická 68 kývla i na střídavý start v extralize?

Jaromír Jágr sleduje zápas svého Kladna s Karlovými Vary.

I to se horlivě řešilo a spekulace přiživil Miroslav Černošek. Na tiskové konferenci svolané k vyhlášení nejlepších sportovců Olomouckého kraje jeden z nejvlivnějších funkcionářů českého sportu mimoděk prohodil: „Mám info, že Jarda Jágr by měl hostovat v jednom moravském extraligovém klubu.“

Podle informací MF DNES nejvážnější interes z extraligy o kmetovy služby projevil Třinec. Na Jágra se poptávala i trápící se Sparta a vážný zájem opakovaně potvrzovala Plzeň, kam ho láká jeho dlouholetý parťák Martin Straka.

Hokejový maximalista Jágr by byl schopný přijmout dvojitou výzvu. Jenže dovolilo by mu to zdraví? Ve čtvrtek budeme moudřejší.