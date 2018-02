Jágr má opět zraněné koleno, při Sikorově zákroku si ho přisedl

Jágr se zotavuje po Sikorově nešetrném ataku u mantinelu z úvodu duelu 50. kola, který se hrál 17. února v Kladně. Olympijský vítěz z Nagana při něm narazil hlavou do hrazení a utrpěl otřes i tržnou ránu. I když se na ledě objevila nosítka, odešel za pomoci ostatních po svých. Až nyní ale přiblížil hlavní důvod, který ho nepouští do utkání.

„Při tom zákroku jsem se udeřil do hlavy mezi nosem a pusou a víceméně jsem se vypnul. Protože jsem bezvládně padnul a sednul si přitom na ty nohy, tak utrpěl meniskus a právě vazy,“ řekl dnes Jágr novinářům. „Momentálně to není nic moc. Kdyby to bylo lepší, tak jsem samozřejmě nastoupil,“ dodal.

Šestačtyřicetiletý velikán a zároveň majitel kladenského klubu ale věří, že zranění se bude postupně zlepšovat natolik rychle, aby mohl případně naskočit do baráže o extraligu, pokud se do ní Rytíři probijí. Proto bude po vteřinách jako dnes s Prostějovem sbírat potřebné starty.

„Zranění vnitřního vazu a do toho meniskus, to je docela komplikované zranění, ale lepší se to den ode dne. Dnes jsem se byl i sklouznout na ledě; ne přímo bruslit, ale sklouznout se. Po rozhovoru s profesorem Pavlem Kolářem jsme nějakým způsobem usoudili, jak by se vše mělo léčit. Tak uvidíme, jak dlouho to bude trvat,“ uvedl Jágr, který čekal, až se světově uznávaný fyzioterapeut vrátí z olympijských her v Pchjongčchangu.

A jaké od známého experta dostal doporučení? „Samozřejmě nehrát a odpočívat,“ pousmál se Jágr. „Pokud to ale bude probíhat podle našich představ, tak počítám, že do deseti dnů bych mohl začít trénovat. Možná se stane nějaký zázrak a půjde to dřív, každopádně teď budu chodit pravidelně k docentu Kolářovi na rehabilitace. Věřím, že to bude nejrychlejší způsob, co může být. Druhé kolo play off začne za 14 dnů, baráž za měsíc, to je spousta času na to dát se nějakým způsobem dohromady. Záleží samozřejmě ale i na tom, jestli se vůbec tak daleko dostaneme,“ zdůraznil Jágr.

Jisté je, že v nejbližší době bude absolvovat stejný scénář jako dnes s Prostějovem, kdy do zápasu zasáhl na sedm sekund. Ze současných šesti startů se potřebuje dostat na celkových 15, aby byl Rytířům v souladu s regulemi případně k dispozici v baráži o extraligu.

„Takže teď mě čekají jen takhle krátké pobyty na ledě. Musím to tak praktikovat, nic jiného bych nezvládl a jinak bych nemohl v baráži hrát. Jsem rád, že vůbec můžu na led jít; ještě včera jsem nebyl vůbec rozhodnutý, jestli to budu takhle absolvovat. Ale věřím tomu, že postupem času se to bude zlepšovat víc a víc, a byla by pak škoda, kdybych se uzdravil, my se zároveň dostali dál a já nemohl hrát. Kdyby ta šance nebyla, tak bych to nepodstupoval,“ prohlásil Jágr.

Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu s Pittsburghem připustil, že hlavním problémem střetu se Sikorou bylo, že náraz v tu chvíli vůbec nečekal. „Jednak jsem ho neviděl, zadruhé jsem si z NHL odvykl, že takovéhle údery jsou možné. NHL se to snaží nějakým způsobem vyčistit, aby k takovým zraněním nedošlo, tady u nás se zatím nic podobného neděje. Prostě jsem to nečekal, proto jsem na to nebyl ani připravený,“ konstatoval Jágr.