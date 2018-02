Jágr stále netrénuje, jeho start proti Prostějovu je nejistý

Zatím tedy není jasné, zda Jágr bude v sestavě v prvním čtvrtfinále prvoligového play off proti Prostějovu, které čeká Rytíře v úterý před svými diváky.

„Jaromír Jágr netrénoval s A-týmem ani dnes a ještě čekáme na zprávu, zda bude schopen připsat si start v prvním čtvrtfinálovém utkání,“ uvedl dnes odpoledne tiskový mluvčí klubu Vít Heral.

Jágr se zotavuje po zákroku havířovského útočníka Marka Sikory, který druhého nejproduktivnějšího hráče historie NHL tvrdě atakoval u mantinelu hned v úvodu duelu 50. kola první ligy, který se hrál v sobotu 17. února. Po nešetrném ataku narazil olympijský vítěz z Nagana hlavou do mantinelu a utrpěl otřes i tržnou ránu.

Následně podstoupil Jágr kontrolní vyšetření v nemocnici, ale dosud nenastoupil a jeho zdravotní stav zůstává zahalený tajemstvím. Podle dřívějšího Heralova vyjádření čekal majitel kladenského klubu kromě jiného na návrat vyhlášeného fyzioterapeuta Pavla Koláře z olympijských her v Pchjongčchangu.

Jágr potřebuje po lednovém návratu do Kladna z NHL z Calgary sbírat starty kvůli regulím, podle nichž je třeba ke startu v baráži o extraligu sehrát za tým minimálně 15 utkání. Jágr jich má na kontě zatím pouze pět, nasbíral v nich čtyři asistence.

Už nyní je tak jasné, že Jágr bude potřebovat, aby klub v play off v případě postupu do baráže ve čtvrtfinále i v případném semifinále, která se hrají na čtyři vítězné zápasy, absolvoval minimálně deset zápasů s ním v sestavě. Do série s Jestřáby tak už nutně potřebuje naskočit. K započítání startu by Jágrovi stačilo třeba jen na chvilku nastoupit na led.

„Technicky vzato Jaromír teď ztratil dvě utkání, a pokud pomýšlíme na baráž, musí odehrát 15 zápasů. Je to pro nás nevděčné téma, ale nemyslím si, že by ty série skončily 4:0 a 4:0 nebo 4:1 a 4:1. Ty série bývají delší,“ podotkl Heral.

„Že Jaromír dvě utkání vynechal, je samozřejmě problém, ale rozhodně to není fatální věc. Tak jako tak budeme chtít vyhrát každý zápas v play off bez ohledu na cokoliv,“ zdůraznil Heral.