Jsme schopni to urvat, věří karlovarský Kverka postupu i přes prohru

Berou bod, prohráli. A to přesto, že předvedli lepší výkon. Jenomže co naplat, když chybujete a srážíte sami sebe. „Dali jsme si úplně vlastní gól, to je smůla, která se nám lepí na paty celou baráž,“ myslí si Kverka.

Domácím dobře známý Marek Baránek rozesmutnil arénu v druhé třetině, když nahozený puk odrazil od bruslí Petra Šenkeříka za překvapeného gólmana Filipa Novotného.

Kverka o rozehrávkách gólmana Novotného „On chce obráncům pomáhat. Jasně, občas to zkazí, to je stejný, jako když to zkazíme my vepředu. Myslím si, že s hokejkou hraje výborně a moc nám tím pomáhá.“

„Musíme doufat, že se štěstí přehoupne na naši stranu, vyvarovat se minichyb a bude to dobré. Je to o maličkostech, kdo tomu dá víc. Náš výkon jde každý zápas nahoru. Pořád jsme se zvedali a zvedali a teď to musíme odehrát tak, abychom postoupili,“ kouká dopředu Kverka.

Prohra podle něj nic neřeší. Ona taky nemusí. Pohled na tabulku jasně říká, jak vyrovnaná baráž je. „A bude takhle vyrovnaná až do konce. My můžeme být zase na koni, jsme rádi, že nám nikdo moc neutekl.“

Teď čekají Karlovy Vary dva zápasy venku. „Jsme schopni to urvat, ale bude to dřina. I když naši fanoušci... To je nádhera. Jsem vděčnej, že nás podporují. Nás to víc vyhecuje, přijde mi i, že jsme se semkli. Děkuju jim,“ posílá Kverka vzkaz fanouškům.

Teď je načase, aby i oni podpořili své fanoušky lepšími výsledky.