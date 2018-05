Mistr přesilovek Bednář řídil vydřenou výhru Hradce v Jihlavě

Těžké utkání v Jihlavě zvládl Hradec především díky svému kapitánu Bednářovi, který dokázal připravit vyrovnávací gól a v další přesilovce sám skóroval. „Od prvního vhazování to bylo utkání hrané ve vysokém tempu. V celém zápase rozhodovaly přesilovky. Soupeř skóroval hned z první, naštěstí pak přišly přesilovky naše, kde jsme díky bohu dokázali nepříznivý vývoj utkání otočit,“ hodnotil zápas v Jihlavě trenér Hradce Václav Sýkora.

Mountfield nezačal v Jihlavě dobře, když v deváté minutě potrestal nedovolené bránění Pláňka gólem z přesilovky Skořepa, který tečoval střelu od modré mezi nohy Rybára. Od další inkasované branky zachránilo v jedenácté minutě Mountfield po střele De La Rose břevno.

Hned o minutu déle dostal Hradec výhodu čtyřminutové přesilovky. Ve stoprocentní šanci se nejprve objevil Köhler, ale puk za Voldena nedostal. To se povedlo v poslední minutě dlouhé přesilovky Koukalovi, který dostal fantastickou přihrávku od Bednáře a do odkryté branky mířil přesně a srovnal na 1:1. A Východočeši dokázali využít i druhý čtyřminutový trest. V přesilovce si najel na vrchol kruhů kapitán Bednář a propálil vše, co mu stálo v cestě. Druhá třetina gól nenabídla, ale utkání se hodně přitvrdilo. Největší šanci měl Rabbit, ale po pěkné přihrávce trefil pouze boční síť.

„U první branky mě Jarda skvěle našel a já už se snažil pouze trefit prázdnou branku, to se mi naštěstí povedlo. U druhého gólu tam bylo výborné clonění před brankou a Jarda to dokázal propálit. Utkání jsme rozhodně nepodcenili, naopak si myslím, že jsme hráli velmi dobře,“ řekl střelec vyrovnávací branky Petr Koukal. Ve třetí třetině se Jihlava snažila o vyrovnání, ale Rybár v hradecké brance byl fantastický. Výhru tak čtyři vteřiny před koncem utkání pečetil gólem do prázdné branky Červený.

„Myslím, že z naší strany to bylo vydařené utkání, ale neproměnili jsme spoustu šancí, což nás mohlo mrzet, protože Jihlava hraje nepříjemný hokej, ale povedlo se nám výhru vybojovat,“ dodal Sýkora.

Hradec udržel druhou příčku v tabulce před dotírajícími Vítkovicemi. Na Plzeň dál ztrácí osm bodů. Po návratu ze Spengler cupu si Hradec připsal druhou výhru, přidat další se pokusí v pátek v derby s Pardubicemi.