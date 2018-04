Bednář definitivně končí kariéru. Rád bych ale u hokeje zůstal, dodává

Na rozhodnutí vicemistra světa z roku 2006 a mistra extraligy se Slavií z roku 2008 play off už nic nezměnilo. „Tam už se mi ukázalo, že těch sil v tom věku tolik není. Ukázalo mi to správnost rozhodnutí, které jsem udělal už během sezony,“ řekl Bednář novinářům.

Podle ostříleného útočníka Hradec v semifinále doplatil na bídnou koncovku. „Produktivita. To bylo jediné, co nás táhlo dolů, co nám vůbec nešlo a to nás asi stálo celou sérii. Měli jsme velký problém s prvními třetinami, které nám po celou sérii a play off vůbec nešly.“

Zkušený útočník se dušoval také kvůli špatným početním výhodám. „Nešly nám ani přesilovky. Na jeden dva góly se nevyhrává, to je hrozně málo. Sám jsem tomu moc nepomohl, jde to i za mnou a beru to.“

Přestože Hradec v šestém utkání odehrál na třineckém ledě možná nejlepší zápas ze čtyř venkovních, srovnat sérii nedokázal. „Dneska jsme hráli velice dobré utkání. Měli jsme několik šancí. Musím říct, že jsme tam nechali všechno, škoda toho závěru, opravdu jsem věřil, že to urveme. Chytli jsme urputně bránícího soupeře, který nám to výborně blokoval, nedokázali jsme se prosadit,“ mínil Bednář.

Konec i kvůli zdraví

K ukončení kariéry ho v sezoně dohnaly především zdravotní důvody, které ho limitovaly v přípravě na zápasy a omezovaly v tréninku. „Byl jsem vloni po sezoně na těžké plastice ramena, nějak špatně se mi to zatáhlo a nemohl jsem de facto udělat ani klik, nic s činkou. Pak se mi ozvaly ještě plotýnky, které mě trápily od doby Ruska.“

Zranění nedokázal vyléčit natolik, aby mohl trávit čas v posilovně. „Když to nenatrénuješ, tak v tom věku s těma mladýma klukama už to nejde. Hrál jsem nadoraz každý zápas a stejně to nepomohlo. Je čas se sbalit a nechat to mladším,“ řekl Bednář.

Z kariéry si odnáší mraky vzpomínek. Jedinou vypíchnout nedokázal. „Všechny tituly, první start za nároďák, za áčko, první start v NHL, to bychom tady byli do rána. Promítne se mi každá úspěšná sezona,“ řekl odchovanec Slavie, který za Los Angeles a Floridu odehrál i 120 zápasů v NHL.

Teď plánuje důkladný odpočinek, během kterého může přemýšlet nad další životní kariérou. „Teď si odpočinu, ale stoprocentně budu u hokeje chtít zůstat. Teďka je ale hrozně brzo. Stoprocentně budu chtít s holkama na lyže, protože začaly lyžovat, asi si budu chtít zaletět na ryby a chtěl bych uskutečnit nějaké aktivity s kamarády, které mám a na které se těším,“ uzavřel Bednář.